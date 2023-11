Κόσμος

Ισραήλ - Γάζα: Πόσοι όμηροι θα ελευθερωθούν την Κυριακή

Τι αναφέρει η ενημέρωση των ισραηλινών Αρχών από την Χαμάς, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ακόμη 13 από τους ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, κατά την τρίτη ημέρα της εκεχειρίας, μετέδωσε ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet επικαλούμενος Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η Χαμάς έχει παρουσιάσει στο Ισραήλ κατάλογο με τους 13 ομήρους που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, μεταξύ των οποίων θα είναι και κάποιοι Αμερικανοί πολίτες, ανέφερε το Ynet.

Χθες το παλαιστινιακό κίνημα απελευθέρωσε 17 ομήρους και σε αντάλλαγμα το Ισραήλ άφησε ελεύθερους 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επεσήμανε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έχει λάβει κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, αν και δεν είχε διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Το Ynet μετέδωσε ότι αυτή τη φορά δεν θα χωριστούν μέλη οικογενειών, όπως συνέβη κατά τον δεύτερο γύρο απελευθερώσεων.

Μετά την απελευθέρωση μιας πρώτης ομάδας ομήρων την Παρασκευή, η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά περίπου 200 ομήρους.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν επτά Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έξι Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους δύο ανήλικους, και τουλάχιστον έναν ένοπλο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αργά χθες Σάββατο και νωρίς σήμερα το πρωί, δήλωσαν τοπικές πηγές.

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Τζενίν στο πλαίσιο επιχείρησης του ισραηλινού στρατού για τη σύλληψη Παλαιστίνιου που φέρεται να συμμετείχε σε φονική ενέδρα στη Δυτική Όχθη τον Αύγουστο.

Ο στρατός δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για το περιστατικό στη Τζενίν, ενώ αυτόπτες μάρτυρες επεσήμαναν ότι σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ ενόπλων και Ισραηλινών στρατιωτών.

Το επίσημο παλαιστινιακό υπουργείο WAFA μετέδωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στη Τζενίν «από διάφορες πλευρές, πυροβολώντας και περικυκλώνοντας κρατικά νοσοκομεία και την έδρα της Ερυθράς Ημισελήνου».

Ένας έκτος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε τη Γιάτμα, χωριό κοντά στη Ναμπλούς, και ακόμη ένας κοντά σε εβραϊκό οικισμό έξω από την παλαιστινιακή πόλη ελ Μπίρε, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει τα περιστατικά αυτά.

Ακόμη έξι Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις στη Τζενίν, επεσήμανε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Παλαιστινιακές οργανώσεις ζήτησαν να κηρυχθεί σήμερα απεργία στη Τζενίν, προκειμένου «να θρηνήσουμε τις ψυχές των μαρτύρων», σύμφωνα με το WAFA.

