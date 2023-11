Κόσμος

Ινδία: μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού 41 εργαζομένων από σήραγγα (εικόνες)

Συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού των 41 εργαζομένων που έχουν εγκλωβιστεί σε συντρίμμια εδώ και δύο εβδομάδες.

Ο στρατός της Ινδίας έστειλε σήμερα στο σημείο όπου έχει καταρρεύσει υπόγεια οδική σήραγγα στα Ιμαλάια νέο εξοπλισμό «ζωτικής σημασίας» για τη συνέχιση της περίπλοκης επιχείρησης, που διεξάγεται πλέον σε τρία μέτωπα, με στόχο την απελευθέρωση 41 εργατών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα σύντριμμα εδώ και δύο εβδομάδες.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έστειλε τρίτο φορτίο εξοπλισμού στο σημείο, καθώς οι διασώστες αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στις προσπάθειές τους να ανασύρουν στην επιφάνεια τους 41 εργάτες.

Η υπό κατασκευή οδική σήραγγα, μήκους 4,5 χιλιομέτρων, στο κρατίδιο Ουταρχάντ, κατέρρευσε στις 12 Νοεμβρίου.

Πλέον οι διασώστες θα έχουν στη διάθεσή του πλάσμα κοπής που θα τους επιτρέψει να κόψουν τα μεταλλικά δοκάρια και τα οχήματα που τους εμποδίζουν να ανοίξουν μια δίοδο στα σύντριμμα και να τοποθετήσουν χαλύβδινο αγωγό μέσω του οποίου θα ανασύρουν τους εργάτες.

Ένα γεωτρύπανο έσπασε εννέα μόνο μέτρα μακριά από το σημείο όπου έχουν παγιδευτεί οι εργάτες.

Δεύτερη δίοδος

Ο πρωθυπουργός του Ουταρχάντ, ο Σινγκ Ντάμι, ανακοίνωσε χθες Σάββατο την έναρξη μιας κάθετης γεώτρυσης προκειμένου να φτάσουν το τούνελ, περίπου 89 μέτρα πιο κάτω, στο οποίο βρίσκονται οι εγκλωβισμένοι. Πρόκειται για μια περίπλοκη διαδικασία που γίνεται πάνω από το σημείο όπου βρίσκονται οι άνδρες και σε μια περιοχή στην οποία έχει ήδη σημειωθεί μια κατολίσθηση.

Στο τούνελ οι 41 άνδρες διαθέτουν έναν αρκετά μεγάλο χώρο, μήκους δύο χιλιομέτρων και ύψους περίπου 8,5 μέτρων.

Εξάλλου έχουν ξεκινήσει εργασίες για τη δημιουργία δεύτερης διόδου στην άλλη πλευρά του τούνελ, όμως η απόσταση από τους εγκλωβισμένους από το σημείο αυτό είναι μεγαλύτερη, περίπου 480 μέτρα.

Οι εργάτες έχουν επιβιώσει δεκατέσσερις ημέρες καθώς τους παρέχεται αέρας, τρόφιμα, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα χάρη σε αγωγό στον οποίο έχει τοποθετηθεί και ενδοσκοπική κάμερα. Μέσω της κάμερας αυτής οι οικογένειές τους κατάφεραν να τους δουν την Τρίτη, για πρώτη φορά μετά το ατύχημα.

«Ακμαίο ηθικό»

Σύμφωνα με τον Ντάμι, οι εργάτες διατηρούν «ακμαίο ηθικό» και διαθέτουν τηλέφωνο με το οποίο επικοινωνούν με τις οικογένειές τους.

Από την Τετάρτη οι αρχές δηλώνουν ότι αναμένουν μέσα στις επόμενες ώρες αίσιο τέλος στην περιπέτεια. Όμως η κυβέρνηση προειδοποίησε αμέσως ότι η κατάσταση «ενδέχεται να αλλάζει λόγω τεχνικών προβλημάτων, του δύσκολου πεδίου των Ιμαλαΐων και άλλων απρόβλεπτων» καταστάσεων.

Ο Σίεντ Άτα Χασνάιν, ένας από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων διάσωσης και πρώην στρατηγός, ζήτησε χθες «υπομονή». «Βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ δύσκολη επιχείρηση», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Όταν έχουμε να κάνουμε με βουνά, δεν μπορούμε να προβλέψουμε τίποτα», πρόσθεσε. «Αυτή η κατάσταση μοιάζει ακριβώς με πόλεμο».

