Κόσμος

Γάζα: Η Χαμάς ανακοίνωσε τον θάνατο 4 στρατιωτικών διοικητών της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ αυτών είναι και ο στρατιωτικής διοικητής της ταξιαρχίας της Βόρειας Γάζας, ο Αχμεντ αλ Γκαντούρ.

-

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτικών διοικητών στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινές επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα. Μεταξύ αυτών είναι και ο στρατιωτικής διοικητής της ταξιαρχίας της Βόρειας Γάζας, ο Αχμεντ αλ Γκαντούρ.

"Ο Αχμεντ Γκαντούρ ήταν μέλος του στρατιωτικού συμβουλίου της Χαμάς και διοικητής της Βόρειας Ταξιαρχίας", ανέφερε η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού κινήματος με ανακοίνωση που ανήρτησε στο κανάλι της στο Telegram.

Μεταξύ των τριών άλλων που σκοτώθηκαν είναι ο Αϊμάν Σιάμ, επικεφαλής των μονάδων εκτόξευσης ρουκετών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: βρέθηκαν τα αδέρφια που είχαν εξαφανιστεί

Θεσσαλονίκη: έκλεψαν καλώδια και άφησαν τον Λαγκαδά χωρίς ρεύμα



Πανσέληνος Νοεμβρίου: Έρχεται το “φεγγάρι του Κάστορα”