Αθηνών – Κορίνθου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό

Σε δυο φάσεις οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών άρσης φαινομένων υδρολίσθησης. Δείτε αναλυτικά τις μέρες και ώρες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών άρσης φαινομένων υδρολίσθησης, θα πραγματοποιηθούν επί της εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου από τις 12:00΄ αύριο, Δευτέρα (27/11), έως τις 14:00 της Παρασκευής (01/12) (Φάση Β1) και από τις 12:00 της Δευτέρας (4/12) έως τις 14:00 της Παρασκευής (8/12) (Φάση Β2).

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Ολικός αποκλεισμός του κλάδου της κατεύθυνσης κυκλοφορίας προς Αθήνα, από την 36,450 χ.θ. έως την 33,400 χ.θ., στο τμήμα μεταξύ των δυο Ανοιγμάτων Έκτακτής Ανάγκης (Α.Ε.Α.).

Η κυκλοφορία των οχημάτων και των δυο κατευθύνσεων θα πραγματοποιείται αμφίδρομα στον κλάδο της κατεύθυνσης προς Κόρινθο, με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και με ενδιάμεση οριοθετημένη μη κυκλοφορούμενη ζώνη.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

