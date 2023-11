Κόσμος

Χαμάς: Απελευθερώθηκε η τρίτη ομάδα ομήρων - Παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό

Κατά τις δύο πρώτες ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας έχουν αφεθεί ελεύθεροι 26 Ισραηλινοί

Παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς η τρίτη ομάδα των Ισραηλινών ομήρων στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας τετραήμερης εκεχειρίας, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή.

Οι όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι 13 Ισραηλινοί, ένα Ρώσος υπήκοος και τρεις Ταϊλανδοί.

Κατά τις δύο πρώτες ημέρες εφαρμογής της συμφωνίας έχουν αφεθεί ελεύθεροι 26 Ισραηλινοί, 14 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος, ενώ 78 Παλαιστίνιοι αποφυλακίστηκαν, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και νέοι, από ισραηλινές φυλακές.

Νωρίτερα, η Αίγυπτος είχε ανακοινώσει ότι περίπου στις 16:00 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, παρέλαβε τους καταλόγους με τα ονόματα των 13 ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα από την Χαμάς καθώς και των 39 Παλαιστινίων που θα αποφυλακιστούν από τις ισραηλινές φυλακές.

Ο Ντίαα Ρασουάν, επικεφαλής της αιγυπτιακής κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών (SIS) είχε τονίσει σε ανακοίνωσή του ότι η εκεχειρία συνεχίζει να τηρείται χωρίς εμπόδια, τονίζοντας ότι 120 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν σήμερα στον παλαιστινιακό θύλακα από την Αίγυπτο.

Παράλληλα ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε σήμερα σε αμερικανικά ειδησεογραφικά δίκτυα ότι ενδέχεται ένας Αμερικανός υπήκοος να συγκαταλέγεται στους ομήρους που θα απελευθερωθούν σήμερα από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Εχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι Αμερικανοί θα απελευθερωθούν σήμερα. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός θα αφεθεί ελεύθερος σήμερα. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ποιος/α θα είναι ή ότι σίγουρα αυτό θα συμβεί γιατί μέχρι να δούμε έναν Αμερικανό να βγαίνει από τη Γάζα με ασφάλεια και να φτάνει στα αγαπημένα του πρόσωπα, δεν θα έχουμε πλήρη επιβεβαίωση», τόνισε.

Το CNN μετέδωσε νωρίτερα ότι «για πρώτη φορά από τότε που τέθηκε σε ισχύ η προσωρινή εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, ένας Αμερικανός υπήκοος αναμένεται να είναι μεταξύ των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν» σήμερα.

