Αθλητικά

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης: Σπουδαίο “διπλό” για τους Αρκάδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι νεοφώτιστοι συμπλήρωσαν 9 αγωνιστικές χωρίς νίκη. MVP για τους φιλοξενούμενους, ο Βασίλης Μάντζης.

-

Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν άκρως αποτελεσματικός, είχε σε μεγάλη μέρα τον Βασίλη Μάντζη (γκολ, ασίστ) και η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς έφυγε μ΄ ένα σπουδαίο «διπλό» από την Καισαριανή, επικρατώντας με το εμφατικό 3-1 της Κηφισιάς, η οποία συμπλήρωσε 9 ματς χωρίς νίκη!

Στην πρώτη συνάντηση στα χρονικά των δύο ομάδων, οι Αρκάδες προηγήθηκαν με τον Μάντζη στο 13΄ και από δική του ασίστ στο 34΄ ο Κρεσπί «έγραψε» το 2-0, ενώ στο 73΄ ο Τζουκάνοβιτς έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα». Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 88΄ με τον Μπιφουμά.

Η πελοποννησιακή ομάδα πιστοποίησε ότι εκτός έδρας εφέτος τα πάει πολύ καλύτερα, καθώς από τις 4 συνολικά νίκες που έχει μετά από 12 αγωνιστικές οι 3 είναι μακριά από το «Θόδωρος Κολοκοτρώνης». Στα τέσσερα, δε, τελευταία ματς εκτός διατηρεί το αήττητο με 3 νίκες και μία ισοπαλία.

Η Κηφισιά απείλησε στο 6΄ με τον Πρίτσα να επιχειρεί το πλασέ εκτός περιοχής, αλλά ο Παπαδόπουλος έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε. Στην πρώτη του επίσκεψη στα καρέ των γηπεδούχων ο Αστέρας κατάφερε να προηγηθεί.

Μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκος στο 13΄, ο Μάντζης σηκώθηκε πιο ψηλά απ΄ όλους και με κεφαλιά έβαλε μπροστά στο σκορ τους Αρκάδες (1-0). Ακολούθησε ένα σουτ του Βαφέα στο 19΄ που βρήκε σε ετοιμότητα τον Παπαδόπουλο, αμέσως μετά το βολέ του Κρεσπί βρήκε στα σώματα αμυντικών της Κηφισιάς, ενώ στο 21΄ η σέντρα-σουτ του Ρούμπεν Γκαρσία από το σημαιάκι του κόρνερ ανάγκασε τον Αναγνωστόπουλο σε δύσκολή απόκρουση.

Καλή στιγμή είχε η Κηφισιά στο 24΄, όταν ο Αντερέγκεν πρόλαβε τον Γκαρσία, πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν είχε καλή ισορροπία και η μπάλα έφυγε εκτός εστίας. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου απείλησε ξανά στο 29΄, με τον Οζέγκοβιτς να μη σημαδεύει σωστά με κεφαλιά και να στέλνει τη μπάλα άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι αντίθετα, ήταν σαδώς πιο αποτελεσματικοί και στο 34΄ έβαλαν τις βάσεις για το «τρίποντο». Ο Μάντζης αυτή την φορά ήταν ο δημιουργός, αφού γύρισε ωραία το σώμα του έδωσε έτοιμο γκολ στον Κρεσπί και ο Ισπανός επιθετικός με πλασέ «έγραψε» το 2-0.

Πέντε λεπτά μετά οι γηπεδούχοι στάθηκαν άτυχοι, καθώς η κεφαλιά του Μποτία βρήκε το δοκάρι και στη συνέχεια η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και πάλι η Κηφισιά βρέθηκε πολύ κοντά στη μείωση του σκορ, με τον Βαφέα να μν μπορεί να σκοράρει με κεφαλιά από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.

Μη έχοντας άλλες επιλογές η ομάδα του Αναστασίου τα έπαιξε όλα για όλα στο β΄ μέρος. Απείλησε στο 48΄ με το πλασέ του Οζέγκοβιτς από το ύψος του πέναλτι να φεύγει άουτ κι ένα λεπτό μετά το σουτ του Ιπαλίμπο δε βρήκε στόχο. Άστοχο ήταν και το νέο σουτ του Οζέγκοβιτς εκτός περιοχής στο 54΄.

Το παιχνίδι τελείωσε οριστικά στο 73΄, με τους Αρκάδες να κάνουν το 3-0 και να δίνουν διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. «Δράστης» αυτή την φορά ήταν ο Τζουκάνοβιτς, ο οποίος με πλασέ μετά από φάουλ που εκτέλεσε ο Γκος, ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0.

Το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να μειώσουν στο 88΄. Ο Σάντος τροφοδότησε τον Μπιφουμά κι ο τελευταίος με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Κίτρινες: Μποτία, Ίλιεφ - Ρούμπεν Γκαρσία, Κρεσπί

ΚΗΦΙΣΙΑ (Γιάννης Αναστασίου): Αναγνωστόπουλος, Γκόμπελιτς (84΄ Παρράς), Λάντρ, Μποτία (71΄ Ίλιεφ), Μασούρας, Βαφέας, Ιπαλίμπο, Οζέγκοβιτς, Πρίτσας (84΄ Μπιφουμά), Αντερέγκεν (71΄ Ματέους Σάντος), Τετέι

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Γκαρσία (88΄ Άλβαρες), Τζουκάνοβιτς, Καστάνιο, Χουχούμης, Αλάγκμπε, Γκος (78΄ Σουρλής), Καλτσάς (Σίτο), Μουνάφο (87΄ Ντιαρά), Κρεσπί (78΄ Ζουγκλής), Μάντζης

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: βρέθηκαν τα αδέρφια που είχαν εξαφανιστεί

Θεσσαλονίκη: έκλεψαν καλώδια και άφησαν τον Λαγκαδά χωρίς ρεύμα



Πανσέληνος Νοεμβρίου: Έρχεται το “φεγγάρι του Κάστορα”