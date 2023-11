Πολιτική

Μπέος για Κασσελάκη: Είναι ο Μπέπε Γκρίλο της Ελλάδας – Αυτός προκάλεσε με τις αηδίες του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα πυρά του δημάρχου Βόλου κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για τις δηλώσεις Κασσελάκη για την υιοθεσία παιδιού

-



Στον Στέφανο Κασσελάκη αναφέρθηκε ξανά ο Αχιλλέας Μπέος. Ο Δήμαρχος του Βόλου, απαντώντας σε τοπικό κανάλι της πόλης, παρομοίασε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Ιταλό Μπέπε Γκρίλο, επικαλούμενος σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με το thenewspaper.com, ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε και σε ερωτήσεις για την ομοφοβική επίθεση εναντίον του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ των δημοτικών εκλογών, και ισχυρίστηκε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης προκάλεσε «με αυτές τις αηδίες για τις υιοθεσίες».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αχιλλέας Μπέος:

«Ας πρόσεχε. Αυτός προκάλεσε με αυτές τις αηδίες για τις υιοθεσίες. Έλα τώρα με τον Πέπε Γκρίλο που είπε και ο Μητσοτάκης. Πρέπει να είναι προσεκτικός αυτός, όχι εγώ. Ούτε η θρησκεία μας, ούτε ως Έλληνες, ούτε ως κουλτούρα αποδεχόμαστε αυτό το θέμα. Είναι μία μειοψηφία, αλλά δε θα το επιβάλουν κιόλας. Είναι δική του η προσωπική του ζωή, αλλά δε θα μας το επιβάλει κανείς.

Δε θα περάσετε αυτό που θέλετε, ως φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Μία μερίδα που είναι δημοσιογράφοι στα πρωινάδικα και έχουν γεμίσει αυτό τον χώρο, δε σημαίνει ότι είναι και αποδεκτοί σε όλη την κοινωνία και στη θρησκεία μας. Μην τρελαθούμε. Αν το παιδί μου ήταν ομοφυλόφιλος, θα το αγκάλιαζα φυσικά. Δε διαχωρίζω με φύλα το παιδί μου. Δε μπορώ να μην το αγκαλιάσω. Δεν επιλέγω τις παρέες μου με βάση την ομοφυλοφιλία. Δε με ενοχλεί. Άλλο αυτό και άλλο ότι αυτό είναι το σωστό. Δεν είναι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει απόπειρα επιβολής. Είστε μέρος της κοινωνίας, σας σεβόμαστε, αλλά μέχρι εκεί» .

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλιόπουλος για νέα ΚΟ: Πολλοί στον ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με τις θέσεις μας

Ακρίβεια - Σκρέκας: Τα πρόστιμα αποδίδουν και “ρίχνουν” τις τιμές (βίντεο)

“Εξοικονομώ”: Νέα προγράμματα με ενισχυμένα κονδύλια