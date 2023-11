Οικονομία

Κακοκαιρία - Πλοία: Κανονικά τα δρομολόγια μετά την μερική εξασθένηση των ανέμων

Επίσης, ανοιχτές είναι και οι πορθμειακές γραμμές.

Κανονικά εκτελούνται από τις απογευματινές ώρες τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών και μερικής εξασθένησης των ανέμων.

Πάντως οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατα τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων.

