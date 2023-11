Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΚ: Δεν βράχηκε… στη λίμνη και τώρα Μπράιτον!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΑΕΚ κατάφερε να περάσει αλώβητη από την έδρα τους ΠΑΣ, που συμπλήρωσε 11 αγωνιστικές χωρίς να γευτεί την χαρά της νίκης.

-

Τέσσερα 24ωρα πριν την καθοριστική αναμέτρηση με τη Μπράιτον (30/11) στην OPAP Arena, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το ευρωπαϊκό της μέλλον, η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της στους «Ζωσιμάδες», όπου επικράτησε με 1-0 του ΠΑΣ Γιάννινα για την 12η αγωνιστική της Super League.

Η Ένωση με το γκολ του Στίβεν Τσούμπερ στο 7΄ πέτυχε την 2η συνεχόμενη νίκη της μετά τη «γκέλα» στην Καισαριανή (1-1 με την Κηφισιά), 5η στην τελευταία εξάδα αγώνων (αήττητη με 5-1-0) και πάει με καλή ψυχολογία στο παιχνίδι με τους Άγγλους, όπου θα επιδιώξει να κάνει το 2Χ2 μετά το μεγάλο «διπλό» στο «Άμεξ» στον πρώτο γύρο.

Για 11ο ματς έμειναν χωρίς «τρίποντο» οι Ηπειρώτες, που μετά το 3-0 της πρεμιέρας επί της Κηφισιάς μετρούν 7 ήττες και 4 ισοπαλίες, μένοντας στα χαμηλά στρώματα του βαθμολογικού πίνακα (12η θέση).

Η ΑΕΚ μπήκε «με το πόδι στο γκάζι» και ήδη στα πρώτα 4 λεπτά είχε δύο τελικές, με καλύτερη στιγμή αυτή του 4ου λεπτού, όταν το σουτ του Ελίασον μέσα από την περιοχή βρήκε σε ετοιμότητα τον Κλέιμαν.

Στο 5΄ ο Ροσέρο έκανε το γύρισμα από τα δεξιά στη μικρή περιοχή, εκεί βρέθηκε ο Μπάλαν, αλλά ο Βίντα «διάβασε» τη φάση και σταμάτησε το Ρουμάνο επιθετικό. Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της με ένα πανέμορφο γκολ στο 7΄. Ύστερα από άψογη εναλλαγή της μπάλας ανάμεσα σε Ελίασον και Πινέδα, ο Μεξικανός τροφοδότησε τον Τσούμπερ, ο οποίος με άψογο τελείωμα άνοιξε το σκορ (1-0).

Το παιχνίδι είχε πάρει... τρελό ρυθμό και στο 10΄ ο ΠΑΣ έφτασε μία ανάσα από την ισοφάριση. Οι Γιαννιώτες βγήκαν στην αντεπίθεση με τον Ροσέρο να κόβεται από τον Κάλενς προσωρινά, η μπάλα έφτασε στον Μπάλα το σουτ του οποίου από το ύψος της μικρής περιοχής απέκρουσε σωτήρια ο Στάνκοβιτς. Η μπάλα, όμως, στρώθηκε στον Παμλίδη, ο οποίος προ κενής εστίας... κατάφερε να σημαδέψει το οριζόντιο δοκάρι!

Στο 16΄ το σουτ του Πινέδα απέκρουσε ο Κλέιμαν, ενώ στο 28΄ ο Τζίμας επιχείρησε να αιφνιδιάσει τον Στάνκοβιτς, ωστόσο, ο τελευταίος ήλεγχε την πορεία της μπάλας και τον σταμάτησε.

Ανάλογη ευκαιρία με αυτή του Παμλίδη έχασε στο 29΄ ο Τσούμπερ. Ο Ελβετός μετά από σέντρα του Γκατσίνοβιτς έπιασε την κεφαλιά, ο Κλέιμαν απέκρουσε με τη μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και να επιστρέφει στον Τσούμπερ, ο οποίος αστόχησε σχεδόν σε άδειο τέρμα.

Στο 36΄ η Ένωση έφτασε ξανά πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ, αλλά ο Κλέιμαν αρχικά απέκρουσε το σουτ του Μάνταλου και στο «ριμπάουντ» ο Γκατσίνοβιτς αστόχησε με το γκολκίπερ του ΠΑΣ εξουδετερωμένο.

Παρότι το δεύτερο μέρος δεν είχε τις μεγάλες φάσεις του πρώτου ημιχρόνου, η ΑΕΚ εξακολουθούσε να έχει τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης απέναντι στον ΠΑΣ, που δεν μπορούσε να γίνει απειλητικός για την εστία του Γκατσίνοβιτς.\

Ένα σουτ του Ελίασον στο 47΄ έφυγε άουτ, όπως και η κεφαλιά του Λεό στο 71΄. Ο Αλμέιδα στο 75΄ έκανε τέσσερις αλλαγές για να «φρεσκάρει» την ομάδα του, που συνέχιζε να ψάχνει το γκολ στην αντεπίθεση, για να «κλειδώσει» τη νίκη της, χωρίς, όμως, να τα καταφέρει.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος

Κίτρινες: Ριένστρα, Εραμούσπε, Παντελάκης - Κάλενς

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Στάικος): Κλέιμαν, Πανάγου, Εραμούσπε, Παντελάκης, Τσαούσης, Καραχάλιος (90΄+4 Μπακαδήμας), Ριένστρα, Τζίμας (67΄ Ζαν Μπαπτίστ Λεό), Παμλίδης, Ροσέρο (85΄ Κόντε), Μπάλαν (67΄ Γκάρο)

ΑΕΚ (Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ, Βίντα, Κάλενς (83΄ Μήτογλου), Μοχαμάντι, Σιμάνσκι, Πινέδα (75΄ Γαλανόπουλος), Ελίασον(75΄ Αμραμπάτ), Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος (75΄ Πισάρο), Τσούμπερ (75΄ Πόνσε)

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών αυτήν την εβδομάδα

Ηλιόπουλος για νέα ΚΟ: Πολλοί στον ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με τις θέσεις μας

“Εξοικονομώ”: Νέα προγράμματα με ενισχυμένα κονδύλια