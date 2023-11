Αθλητικά

Κολοσσός Ρόδου – Παναθηναϊκός: Το “τριφύλλι” έδωσε δικαιώματα, αλλά δεν τα πλήρωσε…

Οι «πράσινοι» συνέχισαν το αήττητο σερί τους, αν και χαλάρωσαν επικίνδυνα στην επανάληψη.

O Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, διευρύνοντας στο 8-0 το αήττητό του στην Α1 Ανδρών/Basket League. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 81-78 του μαχητικότατου Κολοσσού, για την 8η αγωνιστική, με το «τριφύλλι» να έχει τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά να χαλαρώνει επικίνδυνα την άμυνα του στο δεύτερο, δίνοντας την ευκαιρία στους «θαλασσί» να πιστέψουν στην υπέρβαση και να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε. Στο 3-5 υποχώρησαν οι Ροδίτες, που είδαν τον Παναθηναϊκό να γίνεται η τρίτη ομάδα που «πληγώνει» εφέτος την έδρα τους.

Η δυναμική εκκίνηση του Παναθηναϊκού, του χάρισε ένα προβάδισμα 10 πόντων στο 5΄ (6-16), αλλά ο Κολοσσός φρόντισε χτυπώντας μέσα στην «πράσινη» ρακέτα με τον Μπραΐκοβιτς (13π.) να μην του επιτρέψει να χτίσει μία διαφορά ασφαλείας (20-27 στο 10΄). Ωστόσο, στη δεύτερη περίοδο, το «τριφύλλι» έκλεισε τους διαδρόμους προς το καλάθι του, οι γηπεδούχοι δεν βρήκαν το μακρινό σουτ και με επιμέρους σκορ 8-17 η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια με ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 16 πόντων (28-44).

Με τον Κολοβέρο, πάντως, να ανεβάζει στροφές στην επίθεση, ο Κολοσσός αύξησε την παραγωγικότητα του στην τρίτη περίοδο, βλέποντας τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει μία παθητική στάση στην άμυνα και να έχει χάσει την αυτοσυγκέντρωση του. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να ρίξουν τη διαφορά στους 10 πόντους (51-61) στο 30΄, απέναντι στους «πράσινους» που βασιζόντουσαν στις επιθετικές εμπνεύσεις του Ναν (έβαλε τους 8 από τους 17 πόντους της ομάδας σε αυτό το διάστημα).

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να καθαρίσουν τον αγώνα στο τέταρτο δεκάλεπτο, τρέχοντας ένα επιμέρους 7-13 μέχρι το 15΄ και εκτοξεύοντας τη διαφορά και πάλι στο +16 (58-74), αλλά με τον Μπραΐκοβιτς να συνεχίζει απτόητος το έργο του κοντά στο αντίπαλο καλάθι ο Κολοσσός βρέθηκε στο 36΄ και πάλι σε απειλητική θέση (στο -9, 65-74). Οι Βιλντόσα και Μήτογλου επανέφεραν στο 38΄ τη διψήφια διαφορά για το «τριφύλλι» (65-78), αλλά ο Κολοσσός με πρωταγωνιστή τον Μπιλλή ροκάνισε και πάλι τη διαφορά, γράφοντας το 74-81 στα 45΄΄ για τη λήξη. Τα λάθη του Παναθηναϊκού έδωσαν πνοή στους γηπεδούχους, οι οποίοι βρέθηκαν ακόμη και στο -3 (78-81), αλλά ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος τους...

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Κέντρικ Ναν με 15 πόντους (6/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 29 λεπτά συμμετοχής, ενώ 15 πόντους πρόσθεσε ο Λούκα Βιλντόσα (3/3 τρίποντα), 11 ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφκι και 10 ο Ντίνος Μήτογλου. Από τον Κολοσσό έλαμψαν οι Λούκα Μπραΐκοβιτς με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ, Ιωσήφ Κολοβέρος με 14 πόντους και Σωτήρης Μπιλλής με 13.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 28-44, 51-61, 78-81

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσώνος, Μαρινάκης, Δέλλας

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Κούρο Σεγκούρα): Γιόργκενσεν 4, Ουτόμι 9 (2), Μπραΐκοβιτς 22 (2), Πόλι 2, Περάντες 6, Κολοβέρος 14 (2), Πετρόπουλος 2, Μπιλλής 13 (1), Καμαριανός 2, Γόντικας 4.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Βιλντόσα 15 (3) , Μπαλτσερόφσκι 11, Ναν 15 (1), Σλούκας 8 (2), Γκραντ, Αντετοκούνμπο 5, Λεσόρ 7, Γκριγκόνις 5 (1), Μήτογλου 10, Μαντζούκας, Καλαϊτζάκης 5 (1).

