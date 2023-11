Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: Φωτιά σε διαμέρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική. Πού βρίσκεται το διαμέρισμα όπου ξέσπασε η πυρκαγιά

-

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα επί της Λεωφόρου Παπαναστασίου Αλεξ. στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επι της Λεωφόρου Παπαναστασίου Αλεξ. στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Επιχειρούν 17 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ μεταβαίνει ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 26, 2023

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα ενώ μεταβαίνει ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναυάγιο στη Λέσβο - Διασωθείς ναυτικός: Το πλοίο έμπαζε νερά από το βράδυ του Σαββάτου

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών αυτήν την εβδομάδα

“Εξοικονομώ”: Νέα προγράμματα με ενισχυμένα κονδύλια