Λαμία – Ατρόμητος: Έβρεξε… γκολ

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, Λαμία και Ατρόμητος, μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις.

Στο πιο συναρπαστικό ίσως ματς του τρέχοντος πρωταθλήματος, με έξι γκολ, χαμένο πέναλτι και πολλές ευκαιρίες, Λαμία και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 3-3, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν στο 8΄ με 2-0 (Ασεβέδο, Έντερ Γκονζάλες), οι γηπεδούχοι έφεραν το ματς στα ίσια στο 22΄ (Μαρτίνεθ, Σλίβκα), ενώ ενδιάμεσα η αθηναϊκή ομάδα είχε την ευκαιρία για το 3-1, αλλά ο Κόσελεφ απέκρουσε το πέναλτι του Βαλένσια στο 18΄. Η Λαμία έφερε τα πάνω κάτω στο 55΄ με τον Σίντκλεϊ, αλλά 10 λεπτά μετά ο Βέργος με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο Ατρόμητος έμεινε αήττητος για 4ο σερί ματς (2-2-0) από τότε που ανέλαβε το «τιμόνι» της ομάδας ο Ίλιτς (25/10), ενώ αυτή του Λεωνίδα Βόκολου για τρίτο παιχνίδι χωρίς νίκη (2 ήττες και μία ισοπαλία).

Με γκολ... από τ΄ αποδυτήρια ξεκίνησε το παιχνίδι στο «Αθανάσιος Διάκος». Με αρκετή δόση τύχης, ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό, όταν μετά από το σουτ του Ασεμέδο η μπάλα βρήκε στον Κυριάκο Παπαδόπουλο, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Κόσελεφ για το 1-0.

Η εκπληκτική εκκίνηση της ομάδας του Ίλιτς στο ματς είχε και συνέχεια, καθώς στο 8΄ ήρθε το 2-0! Ο Βέργος τροφοδότησε τον Βαλένσια, ο τελευταίος «γέμισε» από πλάγια στην περιοχή και ο Έντερ με γυριστή κεφαλιά νίκησε για δεύτερη φορά τον Μολδαβό γκολκίπερ της Λαμίας.

Δεν το έβαλαν κάτω οι γηπεδούχοι και ξαναμπήκαν στο παιχνίδι, στο 13΄. Μετά το σουτ του Καρλίτος και την προσωρινή απόκρουση του Τσιντώτα, ο Μαρτίνεθ «πήρε το ριμπάουντ» στην περιοχή και με αριστερό βολέ μείωσε σε 1-2.

Το παιχνίδι έγινε «ροντέο» από την αρχή και στο 18΄ ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Τσακμάκη από τον Τζανδάρη. Αφού η παράβαση επιβεβαιώθηκε και από το VAR ο Βαλένσια ανέλαβε την εκτέλεση στο 20΄, ωστόσο, ο Κόσελεφ έπεσε σωστά στην αριστερή γωνία του κι έδιωξε σε κόρνερ, μη επιτρέποντας στους Περιστεριώτες να πανηγυρίσουν για τρίτη φορά.

Το 3-1 δεν έγινε, οι Φθιώτες απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογία και στο 22΄ «επέστρεψαν»... για τα καλά. Και πάλι από ενέργεια του Καρλίτος (αυτή την φορά έβγαλε ωραία σέντρα) ο Τσιλούλης στο πρώτο δοκάρι σούταρε στα σώματα, η μπάλα στρώθηκε στο Σλίβκα κι ο Λιθουανός μέσος έχοντας «πιάτο» την εστία δεν είχε κανένα πρόβλημα να «γράψει» το 2-2!

Λίγο έλλειψε, μάλιστα, το συγκρότημα του Λεωνίδα Βόκολου να κάνει μία επική ανατροπή πριν κλείσει το ημίχρονο, αλλά μετά την κεφαλιά του Τζανετόπουλου στο 28΄ η μπάλα έφυγε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι του Τσιντώτα.

Με τον Ατρόμητο ν΄ απειλεί ξανά ξεκίνησε το β΄ μέρος. Ο Ασεβέδο στο 49΄ δεν βρήκε τη μπάλα όπως θα ήθελε μέσα από την περιοχή με αποτέλεσμα το σουτ που έπιασε να φύγει άουτ.

Νέα καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους στο 53΄, με τον Ρομπάιγ να δίνει στον Έντερ, το σουτ του οποίου βρήκε σε ετοιμότητα τον Κοσέλεφ. Ένα λεπτό μετά ήταν η σειρά των γηπεδούχων να χάσουν τεράστια ευκαιρία με τον Καρλίτος να τροφοδοτεί τον Μαρτίνεθ κι ο τελευταίος πλάσαρε για να μπλοκάρει ο Τσιντώτας.

Τελικά το γκολ ήρθε για τη Λαμία στο 55΄. Και πάλι από ενέργεια του Καρλίτος, ο οποίος έδωσε στον Σιμόν, ο Κροάτης έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, όπου ο Σίντκλεϊ έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα (3-2).

Τα χαμόγελα, πάντως, δεν κράτησαν πολύ για τους Φθιώτες, καθώς στο 62΄ ο Βέργος ανατράπηκε από τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι και ο διαιτητής Βεργέτης αφού εξέτασε την φάση στο μόνιτορ διαπίστωσε ότι υπήρξε παράβαση.

Ο παίκτης του Ατρόμητου που κέρδισε το πέναλτι (Βέργος) το εκτέλεσε κι έφερε το παιχνίδια στα ίσια στο 65΄ (3-3). Στο 75΄ ο Τσιντώτας έκανε μεγάλη επέμβαση στο δυνατό σουτ του Καρλίτος από πλάγια θέση στην περιοχή, στην τελευταία σπουδαία φάση του αγώνα.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης

Κίτρινες: Σιμόν, Παπαδόπουλος, Σαντάνα, Καρλίτος - Καμαρά, Ασεβέδο, Βαλένσια

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κόσελεφ, Φερέιρα Σίντκλεϊ, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Σαντάνα, Τζανδάρης, Τσιλούλης, Μαρτίνεθ (71΄ Τόσιτς), Σλίβκα (85΄ Ακούνια), Καρλίτος

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Κιβρακίδης, Ντε Μποκ, Τσακμάκης, Ασεβέδο, Γκονζάλες (83΄ Ερλινγκμαρκ), Κούντε, Καμαρά (90΄+5 Κουέν), Βέργος (67΄ Αντζιέλσκι), Φριντγιόνσον (46΄ Ρομπάιγ), Βαλένσια

