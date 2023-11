Αθλητικά

Άρης – Παναθηναϊκός: Τον προσγείωσε ανώμαλα…

Ο ψυχωμένος Άρης, υποχρέωσε τους «πράσινους» στην πρώτη τους εκτός έδρας στο πρωτάθλημα.

Στην πρώτη του εκτός έδρας ήττα στη σεζόν υποχρέωσε ο Άρης τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, καθώς στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, η ομάδα του Άκη Μάντζιου επιβλήθηκε με 2-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Λορέν Μορόν (43’) και Τζόναθαν Μενέντες (72’) ήταν οι σκόρερ για τους «κίτρινους» που εδραιώθηκαν στην εξάδα. Από την άλλη, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αφενός είδε τη διαφορά από τους διώκτες να μειώνεται στον πόντο, αφετέρου θα πάει με πεσμένη ψυχολογία στο κρίσιμο ματς με τη Βιγιαρεάλ για τους ομίλους του UEFA Europa League.

Οι «πράσινοι» μπήκαν πιο αποφασιστικά στο παιχνίδι, κερδίζοντας αρκετά στημένα – κόρνερ και φάουλ – γύρω από την περιοχή του Άρη. «Καθαρή» φάση, πάντως, δε δημιούργησαν.

Τουλάχιστον μέχρι το 21ο λεπτό, όταν Μπένιαμιν Βέρμπιτς και Φώτης Ιωαννίδης συνδυάστηκαν ωραία, αλλά το σουτ του – πιεζόμενου από τον Μόουζες Οντουμπάτζο – Έλληνα φορ βρήκε σε ετοιμότητα τον Χουλιάν Κουέστα.

Οι Θεσσαλονικείς ισορρόπησαν και πλησίασαν στο γκολ στο 28’, όταν ο Μιχάλης Παναγίδης έκλεψε την μπάλα από τον Γιάννη Κώτσιρα, αλλά ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι έδιωξε με το πόδι το σουτ του 19χρονου μεσοεπιθετικού.

Ο Κουέστα είπε «όχι» σε προσπάθειες των Ιωαννίδη (32’) και Μπερνάρ (38’), σε ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε με γκολ για τον Άρη. Ο Μπρινιόλι έκανε μοιραίο λάθος, ο Μορόν έβαλε την κόντρα κι έκλεψε την μπάλα, σημειώνοντας σε κενή εστία το 1-0. Γκολ που κράτησε… παγωμένους τους φιλοξενούμενους και στα πρώτα λεπτά της επανάληψης.

Μία κεφαλιά του Τιν Γέντβαϊ (53’) και ένα σουτ του Άνταμ Τσέριν (60’) δεν ήταν ικανά να απειλήσουν την εστία του Κουέστα, με τον Γιοβάνοβιτς να προχωρά σε αλλαγές και τον Παναθηναϊκό να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Μόνο μέτρα, όμως… Ο Σάπι Σουλεϊμάνοφ άργησε ένα κλικ πριν τον προλάβει ο Μπρινιόλι στο 69’, με τους «κίτρινους» να γίνονται απειλητικοί στις αντεπιθέσεις.

Το… καμπανάκι δεν το άκουσαν οι παίκτες του «τριφυλλιού» και ειδικά ο Φίλιπ Τζούρισιτς. Τρία λεπτά αργότερα ο Σέρβος μέσος έκανε λάθος, ο Μπρινιόλι απέκρουσε αρχικά το σουτ του Μορόν, όμως στην επαναφορά ο νεοεισελθών Μενέντες δεν είχε δύσκολο έργο για το 2-0.

Γκολ που, ουσιαστικά, σηματοδότησε το τέλος του αγώνα, αφού Ιωαννίδης (86’), Γέντβαϊ (89’) και Γιώργος Βαγιαννίδης (90’+5’) δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Κουέστα, όπως και ο Μορόν (90’) τον Μπρινιόλι στην απέναντι εστία.

Ο Άρης έφτασε στη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό έπειτα από δύο και πλέον χρόνια (3/9/2021) και επτά αγώνες, καταφέρνοντας να σταθεροποιηθεί στην πέμπτη θέση. Οι «πράσινοι» είδαν το εκτός έδρας 6/6 τους να χάνεται, Ολυμπιακό και ΑΕΚ να πλησιάζουν στον πόντο και τον ΠΑΟΚ στους δύο, ενώ θα χρειαστούν και ένεση ψυχολογίας μιας και ακολουθεί το ταξίδι στο «Μαδριγάλ» (Πέμπτη 30/11, 22:00) που θα κρίνει πολλά στη «μάχη» για τη δεύτερη θέση του ομίλου.

Διαιτητής: Γκουστάβο Κορέια (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Παναγίδης, Μπράμπετς, Μενέντες – Αράο.

ΑΡΗΣ (Ακης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μοντόγια, Βερστράτε, Εμβοντό (70’ Τζούρασεκ), Νταρίντα (90’+4’ Πάρντο), Σουλεϊμάνοφ (90’+4’ Κάρλσον), Παναγίδης (63’ Μενέντες), Μορόν (90’+4’ Ζαμόρα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας (74’ Βαγιαννίδης), Σένκεφελντ, Γέντβαϊ (90’+2’ Πέρεθ), Μλαντένοβιτς, Αράο, Τσέριν, Μπερνάρ, Μαντσίνι (74’ Σπόραρ), Βέρμπιτς (61’ Τζούρισιτς), Ιωαννίδης.

