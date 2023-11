Πολιτισμός

Εορτολόγιο 27 Νοεμβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

-

Σήμερα 27 Νοεμβρίου η η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά η μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου, των Οσίων Μωυσέως Ναθαναήλ Πινουφρίου και του Ιακώβου του Ρώσου.

Η ανατολή ήλιου είναι στις 07:18 η δύση ήλιου στις 17:07 και η Σελήνη είναι 14,8 ημερών.

Ο βίος τους Άγιου Ιάκωβου

Ο άγιος Ιάκωβος έζησε τον 4ο αι. επί βασιλέως Αρκαδίου. Ζούσε στη Βηθλαδά της Περσίας και καταγόταν από επιφανές γένος. Ήταν φίλος με το βασιλιά των Περσών, Ισδιγέρδη. Παρασυρμένος από αυτή τη φιλία του, ο Ιάκωβος απαρνήθηκε την πίστη του στο Χριστό. Για να ευχαριστήσει τον Ισδιγέρδη, άφησε τον εαυτό του να χαθεί μέσα στην ψευδαίσθηση του πλούτου των ανακτόρων. Όταν το έμαθαν αυτό η μητέρα και η γυναίκα του, οι οποίες ήταν ευσεβείς και πιστές χριστιανές λυπήθηκαν και εξοργίστηκαν. Και οι δύο λοιπόν τον επιπλήξανε για τη στάση του και του δήλωσαν ότι δεν ήθελαν καμία σχέση μαζί του. Αυτό το πλήγμα, επανέφερε τον Ιάκωβο στον ίσιο δρόμο. Τον έκανε να διαπιστώσει το χάσμα το οποίο δημιούργησε. Έτσι ο Ιάκωβος αποφάσισε να εξαγνίσει το ατόπημά του και να επανέλθει στον δρόμο του Θεού. Μετά από την απόφαση αυτή, πήγε στον βασιλιά και ομολόγησε μπροστά του την μία και αληθινή πίστη στον Χριστό. Ο Ισδιγέρδης εξεπλάγη γι` αυτή την αλλαγή του Ιακώβου και προσπάθησε να τον μεταπείσει. Ο Ιάκωβος παρέμεινε ακλόνητος στην πίστη του και γι` αυτό διατάχθηκε να τον βασανίσουν. Μαρτύρησε με ακρωτηριασμό των άκρων του και κατόπιν με αποκεφαλισμό.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε πληρώνονται

Rapid test δωρεάν τη Δευτέρα σε 155 σημεία

Καιρός: τοπικές βροχές και άνεμοι τη Δευτέρα