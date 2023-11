Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στα Καμένα Βούρλα

Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 12 χιλιόμετρα νότια των Καμένων Βούρλων.

Σεισμική δόνηση 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε σήμερα (27/11) το πρωί λίγα χιλιόμετρα έξω από τα Καμένα Βούρλα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε 12 χιλιόμετρα νότια των Καμένων Βούρλων, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

