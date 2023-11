Κόσμος

Βέλγιο: Συναγερμός για βόμβα έκλεισε δεκάδες σχολεία

Η ανακοίνωση των Αρχών για το κλείσιμο των σχολείων στο Βέλγιο.

Γύρω στα 30 σχολικά ιδρύματα παρέμειναν σήμερα κλειστά στο γαλλόφωνο Βέλγιο, στόχοι προειδοποίησης για βόμβα με ηλεκτρονικό μήνυμα που περιλάμβανε επίσης αίτημα για λύτρα, ανακοίνωσε το δίκτυο WBE που διαχειρίζεται τα σχολεία.

Το κλείσιμο αυτών των σχολείων αφορά περίπου 10.000 μαθητές, σύμφωνα με εκτίμηση του WBE (Wallonie-Bruxelles Enseignement).

Αποφασίσθηκε να κλείσουν σχολεία, κολέγια και λύκεια των Βρυξελλών και της επαρχίας Μπραμπάντ της Βαλλονίας, νότια της πρωτεύουσας.

«Χθες βράδυ ενημερωθήκαμε από επικεφαλής ιδρυμάτων μας ότι έλαβαν ένα απειλητικό ηλεκτρονικό μήνυμα», εξήγησε στο τηλεοπτικό δίκτυο RTBF ο Ζουλιάν Νικέζ, γενικός διευθυντής του WBE. Στο μήνυμα γινόταν λόγος για πιθανή χρήση «εκρηκτικών, αν δεν πληρώσουμε λύτρα».

Η δημόσια υπηρεσία της γαλλόφωνης εκπαίδευσης δικαιολόγησε το κλείσιμο επικαλούμενη «την αυστηρή συμμόρφωση με την αρχή της προφύλαξης».

Οι περισσότεροι γονείς ειδοποιήθηκαν από τα σχολικά ιδρύματα ότι θα πρέπει να κρατήσουν σήμερα τα παιδιά τους στο σπίτι.

«Το WBE βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές, η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς. Χώροι έχουν ήδη ελεγχθεί ή ελέγχονται. Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί στη διάρκεια της ημέρας», ανέφερε το δίκτυο στον ιστότοπό του.

Στις αρχές Νοεμβρίου, κατά την επιστροφή από τις διακοπές των Αγίων Πάντων, δύο σχολεία είχαν εκκενωθεί στο Σαρλερουά και το Ντινάν στη Βαλλονία έπειτα από προειδοποιήσεις για βόμβα που είχαν ληφθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα. Δεν είχε βρεθεί κανένας εκρηκτικός μηχανισμός.

Το δίκτυο WBE εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για «τον πολλαπλασιασμό τις τελευταίες εβδομάδες αυτού του είδους των συναγερμών και για τις δυσκολίες που αυτοί επιφέρουν».

