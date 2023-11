Αθλητικά

Μπακς: Νίκη με ανατροπή για την ομάδα του Αντετοκούνμπο

Αν και ο "Greek Freak" τα πήγε καλά, η ομάδα δυσκολεύτηκε, αλλά...τα κατάφερε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε κρίσιμο καλάθι με φόλοου μετά από χαμένο σουτ του Μπόμπι Πόρτις με 18,1 δευτερόλεπτα να απομένουν και οι Μπακς επικράτησαν δύσκολα των Μπλέιζερς στο Μιλγουόκι με 108-102 στον πρώτο αγώνα του Ντέιμιαν Λίλαρντ εναντίον της παλιάς του ομάδας.

Αυτή ήταν η έβδομη νίκη στα τελευταία οκτώ παιχνίδια για το Μιλγουόκι, που βελτίωσε το ρεκόρ του σε 12-5. Αντίθετα το Πόρτλαντ έχασε για ένατη φορά στις τελευταίες δέκα αναμετρήσεις και έχει ρεκόρ 4-12.

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους (11/20 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 11/18 βολές), 16 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ σε 39 λεπτά συμμετοχής.

Ο Λίλαρντ πέτυχε συνολικά 31 πόντους στο έκτο φετινό του παιχνίδι με τουλάχιστον 30 πόντους ενώ 14 πόντους είχε ο Μαλίκ Μπίσλι.

Για τους φιλοξενούμενους ο Τζέραμι Γκραντ είχε 22 πόντους ενώ 18 πόντους με 12 ασίστ είχε ο Μάλκομ Μπρόγκντον.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς είναι οι Χιτ, με τους οποίους θα παίξουν στο Μαϊάμι τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/11, 2:30), στο πλαίσιο του In-Season Tournament.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μιλγουόκι-Πόρτλαντ 108-102

Βοστώνη-Ατλάντα 113-103

Μέμφις-Μινεσότα 97-119

Ορλάντο-Σάρλοτ 130-117

Νέα Υόρκη-Φοίνιξ 113-116

Μπρούκλιν-Σικάγο 118-109

Κλίβελαντ-Τορόντο 105-102

Ντένβερ-Σαν Αντόνιο 132-120

