Ναυάγιο στη Λέσβο: Αναγνωρίστηκε η σορός που εντοπίστηκε

Συνεχίζονται οι έρευνες για το υπόλοιπο πλήρωμα του πλοίου. Βίντεο του Λιμενικού από το σημείο του ναυαγίου.

Αναγνωρίστηκε η σορός που εντοπίστηκε χθες από παραπλέον πλοίο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Λέσβου, όπου βυθίστηκε το φορτηγό πλοίο RAPTOR. Πρόκειται για Αιγύπτιο ναύτη, μέλος του πληρώματος του πλοίου.

Χθες στο σημείο του ναυαγίου εντοπίστηκε και περισυνελέγη σώος, από ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, επίσης ένας Αιγύπτιος ναυτικός, μέλος του πληρώματος, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης.

Έως τώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό των 12 μελών του φορτηγού πλοίου παραμένουν άκαρπες. Στις έρευνες επιχειρούν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, μία φρεγάτου του Πολεμικού Ναυτικού και τέσσερα παραπλέοντα πλοία. Επίσης, στο σημείο επιχειρεί από αέρος ένα ελικόπτερο του ΛΣ, ενώ θα συμμετάσχει και αεροσκάφος της FRONTEX.

Στο RAPTOR επέβαιναν συνολικά 14 άτομα πλήρωμα, (ένα Ινδός ένδεκα Αιγύπτιοι και δύο υπήκοοι Συρίας) και μετέφερε αλάτι από την Αίγυπτο με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Ο πλοίαρχος του bulk carrier είχε δηλώσει μηχανική βλάβη και πιθανόν να υπήρξε μικρή εισροή υδάτων στα αμπάρια με μετατόπιση του φορτίου που είχε ως αποτέλεσμα το πλοίο να πάρει κλίση και να βυθιστεί.

Βίντεο του Λιμενικού από το σημείο των χθεσινών ερευνών

