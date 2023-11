Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Έφυγε μόλις το 1% των μελών του κόμματος

Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του. αναφορικά με τον αριθμό των μελών που έχουν αποχωρήσει, στρέφοντας τα βέλη του προς τα ΜΜΕ.

Για μαζική προπαγάνδα στα ΜΜΕ για «κύμα αποχωρήσεων» από τον ΣΥΡΙΖΑ μιλά ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση στο Facebook.

Παραθέτοντας στοιχεία λέει ότι το τελευταίο δεκαήμερο αποχώρησε το 1,03% των μελών του κόμματος από τις ΟΜ του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στι isyriza έχουν σταλεί 152 μέηλ αποχώρησης και 758 νέες εγγραφές.

