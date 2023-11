Πολιτική

Μαρινάκης: Η Ελλάδα έχει μπει σε μακροπρόθεσμη τροχιά ανάπτυξης

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λονδίνο.

Με αναφορά στο ταξίδι του πρωθυπουργού στο Λονδίνο όπου όπως είπε πραγματοποιεί συναντήσεις με επενδυτές, μέλη της ομογένειας, τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης ενώ σήμερα το πρωί συμμετείχε στο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο που συνδιοργανώνουν η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Με την ελληνική οικονομία να έχει μπει σε έναν νέο κύκλο η χώρα έχει μπει σε μία μακροπρόθεσμη τροχιά ανάπτυξης και οι Έλληνες θα μπορούν να σχεδιάσουν ένα καλύτερο αύριο γι αυτούς και τα παιδιά τους πίσω στην πατρίδα», όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο BBC. Υπογράμμισε στο σημείο αυτό, ότι ο πρωθυπουργός με την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο προβάλλει τη δυναμική πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, τις μεγάλες επενδύσεις και την υψηλότερη ανάπτυξη της οικονομίας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις». Επεσήμανε ότι «το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τη συνολική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την επαγγελματική ασφάλιση και την εποπτεία των Ταμείων που παρέχουν συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές με στόχο την ανάπτυξη και θωράκιση του θεσμού της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και την ενίσχυση του εισοδήματος των μελλοντικών συνταξιούχων».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική τοποθέτησή του ότι «συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Λέσβου. Μόλις το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου, έσπευσαν στο σημείο πέντε παραπλέοντα πλοία, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε σώος από ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας ένας 40χρονος αλλοδαπός ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου παραμένει νοσηλευόμενος. Ακόμη, εντοπίστηκε σορός 30χρονου αλλοδαπού που μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Μυτιλήνης», είπε.

Κλείνοντας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη 28 Νοεμβρίου στις 12:00, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης θα παρουσιάσει το Σχέδιο Νόμου «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την τακτική μηνιαία συνάντηση του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.

