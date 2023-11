Κοινωνία

Αττική Οδός: Κλειστή έξοδος το βράδυ της Δευτέρας

Η Αττική Οδός ενημερώνει τους οδηγούς για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τη νύχτα της Δευτέρας.

Κλειστή λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας 27/11/2023 έως τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 28/11/2023 η έξοδος Παιανίας Σπάτων (έξοδος 18) προς την οδό Αγίου Θωμά στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, της Αττική Οδού.

Κατά τη διάρκεια του εν λόγω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν την έξοδο Κάντζας (έξοδος 17).

