Συνάντηση Σακελλαροπούλου - Χαρδαλιά (εικόνες)

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για τις προτεραιότητές του, προκειμένου η αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου δέχθηκε τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος την ενημέρωσε για τις προτεραιότητές του, προκειμένου η αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Η κυρία Σακελλαροπούλου τον συνεχάρη και του ευχήθηκε καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο του, ενόψει της επίσημης ανάληψης των καθηκόντων του την 1η Ιανουαρίου.

