Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας από το βράδυ της Δευτέρας έως και την Τετάρτη.

Νέο κύμα κακοκαιρίας από σήμερα κατά τις βραδινές ώρες έως την Τετάρτη, με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κυρίως αύριο, αλλά και θυελλώδεις ανέμους, θα προκαλέσει βαθύ βαρομετρικό χαμηλό από τη βορειοδυτική Ευρώπη, κινούμενο νοτιοανατολικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις βαθμιαία αυξημένες στα δυτικά και νότια με τοπικές βροχές μετά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά, το Ιόνιο και την Ήπειρο. Βαθμιαία και μέσα στη νύχτα και έως τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Κατά την αυριανή ημέρα, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά? τόπους θα είναι έντονες και αναμένονται σημαντικά? ύψη βροχής κυρίως στη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Ήπειρο, τα νησιά του Ιονίου και τη Θράκη.

Την Τετάρτη τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο, όπου έως τις μεσημεριανές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται σε νότια και δυτική Πελοπόννησο, δυτική Στερεά, Ήπειρο, Κυκλάδες και τις πρώτες πρωινές ώρες σε ανατολική Στερεά και νότια Εύβοια.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για αύριο, οπότε αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα, κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Παράλληλα, αύριο αναμένεται σημαντική? ενίσχυση των νότιων-νοτιοδυτικών ανεμών με εντάσεις έως 8 Μποφόρ στο Αιγαίο. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

