“Το Πρωινό”: Πρωτιά στην τηλεθέαση

Πρωτιά για «Το Πρωινό» την εβδομάδα που πέρασε και στο δυναμικό κοινό και στο γενικό σύνολο

«Το Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα, την εβδομάδα που μας πέρασε (20 έως και 24 Νοεμβρίου), ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία τους.

Η εκπομπή ήταν στην πρώτη θέση, στη ζώνη προβολής της, τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54 με 15,6% και 1,1 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι, όσο και στο γενικό σύνολο με 17,8% και 2,8 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπομπή κατέγραψε σε επιμέρους ανδρικό κοινό 21,4%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό έφτασε το 18,1%.

Με ενδιαφέροντα θέματα, αποκλειστικά ρεπορτάζ και συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα, το «Πρωινό» ήταν για άλλη μία εβδομάδα η πιο απολαυστική πρωινή παρέα.

