“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Συναρπαστικές εξελίξεις στην σειρά "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1 τη Δευτέρα. Πάρτε μια "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους. Ο μυστηριώδης κόσμος τους γκρεμίζεται και χτίζεται από την αρχή. Χτίζεται με ηθικά διλήμματα, συναισθηματικά αδιέξοδα, προδοσία και οδυνηρές απώλειες.

«Όταν προσπαθούμε να ξεφύγουμε από κάτι… τρέχουμε προς κάτι άλλο» - Michael Balint

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 17

Μετά τη συμπλοκή στο σπίτι του Πάνου Βερβερίδη, ο Αντρέας και ο Παναγιώτης καταλήγουν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Ένας από τους δύο θα αφήσει την τελευταία του πνοή εκεί.

Ο Δημήτρης είναι σε σοκ. Η Άννα, η Αγγελική και ο Σταύρος αγωνιούν στο πλευρό του Ανδρέα, όπως και η Δανάη, που φοβάται πολύ για τον μπαμπά της.

Από την άλλη πλευρά, ο Πάνος εξαπολύει απειλές προς όλους, έχοντας δίπλα του τον Αλέκο, ο οποίος, μέσα από αυτή την κατάσταση, ψάχνει τρόπους να παγιδέψει τον Δημήτρη. Θα τα καταφέρει;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

