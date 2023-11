Life

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Γενικός Γραμματέεας της ΚΕ του ΚΚΕ σε μια διαφορετική συζήτηση για όλους και για όλα, με τον Νίκο Χατζυηνικολάου, στον ΑΝΤ1.

Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ξεφυλλίζει το ημερολόγιό του και θυμάται τις πιο σημαντικές στιγμές από την προσωπική, αλλά και πολιτική διαδρομή του.

Οι ατάκες του που άφησαν εποχή και τα άγνωστα περιστατικά στη Βουλή.

Πώς σχολιάζει τη σημερινή πολιτική κατάσταση και τους άλλους πολιτικούς Αρχηγούς;

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή