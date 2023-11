Παράξενα

Ισπανία: συνελήφθησαν γιατί έκλεψαν πανάκριβα αλλαντικά

Η λεία των δραστών εκτιμάται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Πώς εντοπίστηκαν από τις αρχές.

Δύο άνθρωποι συνελήφθησαν κοντά στη Μαδρίτη, καθώς κατηγορούνται ότι έκλεψαν περισσότερα από 700 τεμάχια ιβηρικού χαμόν υψηλής ποιότητας, ενός εμβληματικού προϊόντος της Ισπανίας, ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική Πολιτοφυλακή.

Η συνολική αξία της λείας εκτιμάται σε σχεδόν 200.000 ευρώ. Πρόκειται για αλλαντικά Los Pedroches, ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης, όπως εξήγησε η ισπανική αστυνομία.

Σε εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισπανικές αρχές διακρίνονται ολόκληρα τεμάχια ιβηρικού χαμόν στοιβαγμένα στο εσωτερικό ενός μικρού φορτηγού.

Τα αλλαντικά εκλάπησαν το πρωί της περασμένης Τετάρτης στο Βιγιανουέβα ντε Κόρδοβα, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ένα μέρος των κλοπιμαίων βρέθηκε σε δύο φορτηγάκια στο Χετάφε, στα νότια προάστια της Μαδρίτης και ένα άλλο μέρος στη Βιγιανουέβα ντε Κόρδοβα.

