“Ο Πρώτος από εμάς”: νέα επεισόδια με αποκαλύψεις και συγκινήσεις (εικόνες)

Συγκίνηση, αποκαλύψεις και μυστικά στα νέα επεισόδια της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου, και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου στις 22:30, με 2 νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές και εκπλήξεις, συγκίνηση αλλά και χιούμορ!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 20

Ο Κοσμάς συνειδητοποιεί ότι η Σοφία έχει αρχίσει να πατάει στα πόδια της, να πιστεύει στον εαυτό της και ξέρει πως αυτό θα την απομακρύνει από εκείνον. Τι απόφαση θα πάρει για να μην τη χάσει; Ο Νικόλας αισθάνεται περίεργα όταν μαθαίνει για τον Δάνη, τον νέο σύντροφο της Έλενας. Ζηλεύει και προσπαθεί μάταια να το παίξει άνετος. Ταυτόχρονα, η Χαρά δεν μπορεί άλλο να κρύψει τα συναισθήματά της για τον Νικόλα και όλα γίνονται πιο δύσκολα... Ο Νικόλας τα χάνει μόλις μαθαίνει πως ο Άλκης είναι ο πατέρας του παιδιού που περιμένει η Κάτια. Η Κάτια είναι έτοιμη να πει την αλήθεια στον Έβαν για το ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού όμως, ο Άλκης της ζητάει κάτι που δεν περίμενε…





Πέμπτη 30 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 21

Ο Νικόλας εκμυστηρεύεται τον έρωτά του στη Χαρά αλλά η αντίδρασή της είναι αναπάντεχη… Ο Φίλιππος είναι ακόμα τσακωμένος με τον Αλέξη. Ο Αλέξης δεν αντέχει άλλο να τον παραμελεί και ενημερώνει τον Φίλιππο για την παραίτηση του. Η Έλενα εξομολογείται κάτι στον Δάνη, που θα τον κάνει να απομακρυνθεί από κοντά της. Πίνει για να ξεχάσει τον πόνο της και γίνεται η αιτία να μάθει η Σοφία το μυστικό της Κάτιας για το παιδί που περιμένει από τον Άλκη. Η Σοφία θυμώνει με τις φίλες της που δεν είχαν μοιραστεί μαζί της, τόσο καιρό, αυτό το μυστικό. Ο Έβαν φεύγει για δουλειά στη Γερμανία. Η Κάτια μένει στο σπίτι μόνη της και μία αιμορραγία θα την αναστατώσει. Ο Άλκης συνοδεύει την Κάτια στη γυναικολόγο της και περιμένει κι εκείνος με αγωνία να μάθει αν το παιδί τους είναι καλά…

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

#OPrwtosApoEmas

