Ναυάγιο - Λέσβος: “Μαύρο” το Raptor που έγινε “υγρός τάφος” για το πλήρωμα του (βίντεο)

Λιγοστεύουν οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων από το ναυάγιο του φορτηγού πλοίου. Αγνοούνται 12 ναυτικοί. Το σκάφος ήταν σε “μαύρες λίστες” για σωρεία παραβάσεων στο παρελθόν.

Των Δώρας Βογιατζάκη, Κώστα Τάτση, Γεωργίας Λαγού – Από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Επικοινωνία του μοιραίου πλοίου «Raptor», πριν σπάσει στη μέση και βυθιστεί ανοιχτά της Ερεσού στην Λέσβο μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Σε αυτήν, ο αξιωματικός καλεί για βοήθεια λίγο πριν εκπέμψει SOS.

Το πλοίο στη συνέχεια χάθηκε από τα ραντάρ. Συνολικά 14 άνθρωποι βρέθηκαν στην φουρτουνιασμένη θάλασσα και μέχρι στιγμής μόνον ένας έχει εντοπιστεί ζωντανός: ένας 40χρονος Αιγύπτιος. Τα πρώτα του λόγια στους λιμενικούς ήταν ότι τα προβλήματα στο πλοίο είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη ημέρα.

Όπως είπε ο μοναδικός διασωθείς, «Από το Σάββατο το πρωί το πλοίο έβαζε νερά ο καπετάνιος μας είπε να προσπαθήσουμε με κουβάδες να τα βγάλουμε όταν την Κυριακή το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση βούτηξα στη θάλασσα είδα άλλους τέσσερις με πέντε να πέφτουν στη θάλασσα δίχως κάποιον αφορούν σωσίβιο μετά είδα το βαρέλι και πιάστηκα από αυτό δεν ξαναείδα τους συναδέλφους μου».

Με τους ανέμους να είναι θυελλώδεις και τον κυματισμό να φθάνει τα 4 μέτρα, Λιμενικό, Πολεμικό Ναυτικό και Αεροπορία μαζί με παραπλέοντα πλοία, δεν σταμάτησαν λεπτό να αναζητούν ίχνη ζωής, χωρίς αποτέλεσμα.

Αργά το βράδυ, τη Κυριακής η σορός του 30χρονου λιπαντή του πλοίου ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στην Μυτιλήνη. Ο συνάδελφος του, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ανέλαβε το θλιβερό καθήκον της αναγνώρισης.

Τα θολά σημεία

Παράλληλα με την επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται και εξέλιξη μια μεγάλη έρευνα για τα πολλά θολά σημεία σε αυτό το ναυάγιο, με πρώτο και καίριο γιατί ο Πλοίαρχος δεν ειδοποίησε τις ελληνικές Αρχές νωρίτερα, παρά μόνο όταν το πλοίο ήταν έτοιμο να βουλιάξει. Τι είχε να κρύψει;

Σύμφωνα με τις λίστες εκτίμησης κινδύνου, το «Raptor», με την αμφιλεγόμενη στους κύκλους της ναυτιλίας σημαία Κομορών Νήσων, είχε 60% πιθανότητα ατυχήματος και δυστυχήματος. Γι’ αυτό άλλωστε βρισκόταν και στην «μαύρη λίστα» του Paris MOU για σωρεία παραβάσεων, που αφορούσαν τα πιστοποιητικά και την αξιοπλοΐα του.

Σε επικοινωνία του ΑΝΤ1 με τον εκπρόσωπο ασφάλειας του πλοίου στο Ντουμπάι, εκείνος επικαλέστηκε το απόρρητο των ερευνών και δεν έδωσε την παραμικρή πληροφορία.

Το πλοίο φιγουράρει επίσης σε διεθνή νομική λίστα εκζητούμενων πλοίων για χρέη ή παράνομες ενέργειες με την παράκληση όποιος το εντοπίσει να απευθυνθεί σε μεγάλη εταιρία δικηγόρων στο Ηνωμένο βασίλειο για να γίνει κατάσχεση.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία του «Raptor» φαίνεται όμως να είναι η ίδια εταιρία του πλοίου που προσάραξε και κόπηκε στη μέση τον Ιανουάριο του 2022 στον κόλπο Κισσάμου στα Χανιά, πάλι υπό περίεργες συνθήκες και με την υποψία λαθρεμπορίου τσιγάρων, που όμως δεν αποδείχθηκε.

Το ναυάγιο εκείνο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, ακόμη δεν έχει ανελκυστεί και σύμφωνα με πληροφορίες τόσο η πλοιοκτήτρια όσο και η λιβανέζικη εταιρία που το διαχειρίζονταν, είναι άφαντες.

Το «Raptor», ναυπηγημένο το 1984, είχε αλλάξει 4 ονόματα στην διάρκεια της ζωής του και φαίνεται από τις ναυτιλιακές βάσεις δεδομένων να κινείται τουλάχιστον από το 2017 αποκλειστικά μεταξύ Αιγύπτου, Τουρκίας, Λιβύης και Λιβάνου. Επίσης, μυστήριο αποτελεί ότι τόσο για την αιγυπτιακών συμφερόντων πλοιοκτήτρια, όσο και για την λιβανέζικη διαχειρίστρια εταιρία, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία στις βάσεις ναυτιλιακών δεδομένων.





