Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη - Στάρμερ πριν την εμπλοκή με τον Σούνακ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο πλαίσιο επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Βρετανική πρωτεύουσα.

-

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση στην πρεσβευτική κατοικία στο Λονδίνο με τον επικεφαλής του βρετανικού Εργατικού Κόμματος, Σερ Κιρ Στάρμερ, πριν παρουσιαστεί η εμπλοκή και η ακύρωση της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας με αιχμή την συζήτηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε έμφαση στη σημασία των ελληνοβρετανικών σχέσεων, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη προώθησης της συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Βρετανία και τις χώρες της ΕΕ.

Προσθέτουν, πως ο Πρωθυπουργός και ο ηγέτης των Εργατικών συζήτησαν τις οικονομικές επιτυχίες της Ελλάδας και τις επενδύσεις σε υποδομές, καθώς ο κ. Στάρμερ παρουσίασε το σχέδιό του για την ενίσχυση της ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συζήτησαν, ακόμη, για τη σημασία στενής συνεργασίας σε ζητήματα ευρύτερης ευρωπαϊκής ασφάλειας, μετανάστευσης και δράσης για το Κλίμα, καθώς και για τους σημαντικούς πολιτιστικούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης συνεισφοράς των ελληνικών κοινοτήτων στη βρετανική κοινωνία.

Επιπλέον, συμπληρώνουν ότι αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και συμφώνησαν στη σημασία των ανθρωπιστικών παύσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Σαλαμίνα: Ιερέας συνελήφθη για βιασμό ανήλικου

Ανδραβίδα: Δάσκαλος “πλήρωσε” με τη ζωή του την αγάπη του για τις καρδερίνες

Ναυάγιο - Λέσβος: “Μαύρο” το Raptor που έγινε “υγρός τάφος” για το πλήρωμα του (βίντεο)