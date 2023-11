Αθλητικά

Ολυμπιακός - Περιστέρι: Εύκολη νίκη για τους ερυθρόλευκους

Ο ασταμάτητος Γουόκαπ οδήγησε τον Ολυμπιακό σε εύκολη νίκη επί του Περιστερίου.

Ο Ολυμπιακός συνάντησε αντίσταση κατά περιόδους απ’ το Περιστέρι στο τελευταίο παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής της Basket League, όμως η διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες «μίλησε» ακόμη πιο έντονα στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 87-74 στο ΣΕΦ και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 7-1. Στο 4-4 «έπεσε» η ομάδα των δυτικών προαστίων, που δεν είχε «απαντήσεις» στον εντυπωσιακό Τόμας Γουόκαπ (22π, 4/6τρίπ., 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα) αλλά και τους Πίτερς (14π., 3/6τρίπ.) και Λαρεντζάκη (13π., 2/4τρίπ.), όσο κι αν προσπάθησαν οι Γουίλιαμς (12π., 4/6τρίπ.) και Τόμπσον (15π., 9ρ.).

Οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν... γκάζι μετά το αρχικό 12-10 και με ένα σερί 10-0, πήραν από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα, χάρις στην ευστοχία του Κάνααν και την καλή κυκλοφορία στην επίθεση. Το Περιστέρι έβγαλε μία μικρή αντίδραση στην άμυνα με ορισμένα κλεψίματα, όμως στην επίθεσή του είχε πολύ «αναιμική» εικόνα, σημειώνοντας μόλις 14 πόντους στην πρώτη περίοδο.

Οι φωνές του Βασίλης Σπανούλη «ξύπνησαν» τους φιλοξενούμενους, μετά το δεύτερο επιθετικό «ξέσπασμα» του Ολυμπιακού, που ανέβασε τη διαφορά στους 15 πόντους (40-25). Και με ένα μικρό σερί 0-7, «μάζεψε» αισθητά τη διαφορά, κλείνοντας το ημίχρονο στο 43-33.

Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός πήρε ξανά μια διαφορά 15 πόντων (55-40, 25’) ελέω της ευστοχίας του Γουόκαπ απ’ τα 6,75μ., όμως το Περιστέρι συνέχισε να παλεύει και να μένει χάρις στη μαχητικότητά του σε μία απόσταση κοντά στους 10-11 πόντους, μολονότι τα ποσοστά του σε δίποντο και τρίποντο δεν ήταν εντυπωσιακά.

Στην τέταρτη περίοδο οι Πειραιώτες ανέβασαν τα ποσοστά τους απ’ το τρίποντο με τους Γουόκαπ και Λαρεντζάκη (έβαλε δύο πολύ σημαντικά σουτ όταν το Περιστέρι έκανε προσπάθεια αντεπίθεσης), είχαν πολύ καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας κι... απογείωσαν τη διαφορά στους 18 πόντους (76-58, 34’). Κάπου εκεί όμως πάτησαν... φρένο και το Περιστέρι βρίσκοντας «μεγάλα» σουτ από τον Γουίλιαμς μείωσε στους 11 (76-65, 36’), χωρίς όμως να μπορέσει να απειλήσει περισσότερο τον Ολυμπιακό που έφτασε με άνεση ως το τελικό 87-74.

Τα δεκάλεπτα: 27-14, 43-33, 63-52, 87-74

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Μπακάλης, Τεφτίκης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 22 (4), Κάνααν 14 (3), Φαλ 2, Παπανικολάου 3, Πίτερς 14 (1), Λούντζης 5 (1), Λαρεντζάκης 13 (2), Πάπας, Μπραζντέικις 2, Μιλουτίνοφ 9, Σίκμα 3, Τανούλης.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ 9 (13ασ.), Πουλιανίτης 3 (1), Γουίλιαμς 12 (4), Τόμπσον 15 (9ρ.), Χουγκάζ 2, Ε. Μήτρου-Λονγκ 8, Ντάγκουμπιτς 5, Ξανθόπουλος, Χαντς 9 (1), Κασελάκης 7 (1), Ρένφρο 4, Ζούγκρης.

