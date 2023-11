Αθλητικά

ΠΣΑΠΠ - Βραβεία: Οι κορυφαίοι 11+1, ο Τσιλιανίδης και ο... Κωφίδης! (εικόνες)

Η κορυφαία 11άδα φέτος ήταν…. 12άδα λόγω ισοψηφίας! Συγκινητική ήταν η βράβευση του Κοσμά Τσιλιανίδη.

Η γιορτή των 42ων βραβείων του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) για την αγωνιστική περίοδο 2022/23, ξεκίνησε με μία πολύ ξεχωριστή βράβευση του συνδέσμου προς τον Κοσμά Τσιλιανίδη, για το καταπληκτικό μήνυμά του για τη μάχη κατά του καρκίνου.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός, ως ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ πέρσι, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο για τον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα με ξυρισμένο κεφάλι, θέλοντας να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα με αυτή του την πράξη, για τη μάχη κατά του καρκίνου.

Εκείνος, μιλώντας στο περιθώριο της ειδικής βράβευσής του από τον ΠΣΑΠΠ, χρησιμοποίησε μία παλιά φράση του Σάββα Κωφίδη: «Θέλω να τονίσω ότι η ουσία της βράβευσης είναι η κίνηση και όχι το πρόσωπο. Να δοθεί σημασία στο μήνυμα της κίνησης. Δεν ήθελα ποτέ κανένας να σκεφτεί ότι προσπάθησα να έχω προσωπική δημοσιότητα για ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα, αλλά τελικά αποδείχθηκε χαζή σκέψη με τα μηνύματα που έλαβα.

Εμείς οι ποδοσφαιριστές κάθε Σαββατοκύριακο γινόμαστε οι ήρωες των παιδιών στο γήπεδο ενώ οι ήρωες είναι εκτός γηπέδου και παλεύουν καθημερινά. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη και για να χρησιμοποιήσω τη φράση του Σάββα Κωφίδη που θαυμάζω πολύ: 'Φανταστείτε ο Μέσι και ο Ρονάλντο αντί να διαφήμιζαν πατατάκια να μιλούσαν για τους βομβαρδισμούς στη Συρία».

Η περσινή νταμπλούχος ΑΕΚ κυριάρχησε στην κορυφαία ενδεκάδα των 42ων βραβείων του ΠΣΑΠΠ για την αγωνιστική περίοδο 2022/23, η οποία φέτος είχε μία «ιδιομορφία», καθώς περιελάμβανε... 12 παίκτες, λόγω ισοψηφίας του Φώτη Ιωαννίδη με τον Μπακαμπού.

Η ΑΕΚ είχε 5 παίκτες της στους κορυφαίους, ο Παναθηναϊκό 2, ενώ ο Ολυμπιακός κι ο ΠΑΟΚ είχαν από 2 ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά η κορυφαία ενδεκάδα σε διάταξη 4-4-2:

Μπρινιόλι (Παναθηναϊκός)

Ροντινέι (Ολυμπιακός)

Κουλιεράκης (ΠΑΟΚ)

Μουκουντί (ΑΕΚ)

Χατζισαφί (ΑΕΚ)

Ρουμπέν Πέρεθ (Παναθηναϊκός)

Πινέδα (ΑΕΚ)

Γκατσίνοβιτς (ΑΕΚ)

Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ)

Λιβάι Γκαρσία (ΑΕΚ)

Ιωαννίδης (Παναθηναϊκός)/Μπακαμπού (Ολυμπιακός)

Στα 42α βραβεία του ΠΣΑΠΠ κυριάρχησε η περσινή νταμπλούχος ΑΕΚ, η οποία είδε τον Ματίας Αλμέιδα να ψηφίζεται ως ο κορυφαίος προπονητής της περασμένης αγωνιστικής περιόδου και τον Ορμπελίν Πινέδα να αναδεικνύεται καλύτερος ξένος παίκτης της σεζόν 2022/23. Ο Φώτης Ιωαννίδης του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής, ενώ ο Τάσος κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό. Κορυφαίος γκολκίπερ αναδείχθηκε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι του «τριφυλλιού» μετά την εξαιρετική περσινή σεζόν του με τον Παναθηναϊκό, αφήνοντας πίσω του τους Μανδά και Πασχαλάκη, ενώ καλύτερος ρέφερι ψηφίστηκε ο Ευάγγελος Μανούχος. Αναλυτικά οι νικητές των Βραβείων ΠΣΑΠΠ: SUPER LEAGUE Καλύτερος Έλληνας: Ιωαννίδης Φώτης (Παναθηναϊκός)

Ιωαννίδης Φώτης (Παναθηναϊκός) Καλύτερος τερματοφύλακας: Αλμπέρτο Μπρινιόλι (Παναθηναϊκός)

Αλμπέρτο Μπρινιόλι (Παναθηναϊκός) Καλύτερος ξένος: Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ)

Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ) Καλύτερος νέος: Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ)

Κωνσταντέλιας Γιάννης (ΠΑΟΚ) Καλύτερος προπονητής: Ματίας Αλμέιδα (ΑΕΚ)

Ματίας Αλμέιδα (ΑΕΚ) Πρώτος Σκόρερ: Σεντρίκ Μπακαμπού (Ολυμπιακός)

Σεντρίκ Μπακαμπού (Ολυμπιακός) Καλύτερος Έλληνας εξωτερικού: Δουβίκας Τάσος (Ουτρέχτη)

Δουβίκας Τάσος (Ουτρέχτη) Καλύτερος διαιτητής: Μανούχος Βαγγέλης

Μανούχος Βαγγέλης Καλύτερη ενδεκάδα: Αλμπέρτο Μπρινιόλι (Παναθηναϊκός), Ρόντινεϊ (Ολυμπιακός), Κουλιεράκης (ΠΑΟΚ), Μουκουντί (ΑΕΚ), Χατζισαφί (ΑΕΚ), Ρούμπεν Πέρεθ (Παναθηναϊκός), Πινέδα (ΑΕΚ), Γκατσίνοβιτς (ΑΕΚ), Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Γκαρσία (ΑΕΚ), Ιωαννίδης (Παναθηναϊκός)/Μπακαμπού (Ολυμπιακός). Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Καλύτερη Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια: Γιαννακά Βάσια (ΠΑΟΚ)

Γιαννακά Βάσια (ΠΑΟΚ) Καλύτερη ξένη ποδοσφαιρίστρια : Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

: Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ) Καλύτερη τερματοφύλακας : Νάση Ζωή (Τρίκαλα)

: Νάση Ζωή (Τρίκαλα) Καλύτερη νέα ποδοσφαιρίστρια : Χαλατσογιάννη Γεωργία (ΠΑΟΚ)

: Χαλατσογιάννη Γεωργία (ΠΑΟΚ) Πρώτη σκόρερ : Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ)

: Νίκολα Ριμπάνσκα (ΟΦΗ) Καλύτερος προπονητής : Κανάτας Λευτέρης (ΠΑΟΚ)

: Κανάτας Λευτέρης (ΠΑΟΚ) Καλύτερη ελληνίδα του εξωτερικού: Σαρρή Βεατρίκη (Μπράιτον) SUPER LEAGUE 2, Α' ΟΜΙΛΟΣ Καλύτερος Έλληνας : Κυνηγόπουλος Παναγιώτης (Καλλιθέα)

: Κυνηγόπουλος Παναγιώτης (Καλλιθέα) Καλύτερος Τερματοφύλακας: Κατσίκας Παναγιώτης (Πανσερραϊκός)

Κατσίκας Παναγιώτης (Πανσερραϊκός) Καλύτερος ξένος : Ντενζέλ Γουμπιτάνα (Ηρακλής)

: Ντενζέλ Γουμπιτάνα (Ηρακλής) Καλύτερος νέος : Σοφιανός Μάριος (Πανσερραϊκός)

: Σοφιανός Μάριος (Πανσερραϊκός) Καλύτερος προπονητής: Δερμιτζάκης Παύλος (Πανσερραϊκός) SUPER LEAGUE 2, Β' ΟΜΙΛΟΣ Καλύτερος Έλληνας: Ογκμπόε Μάριος (ΑΕΛ)

Ογκμπόε Μάριος (ΑΕΛ) Καλύτερος τερματοφύλακας: Ταΐρης Δημήτρης (Καλαμάτα)

Ταΐρης Δημήτρης (Καλαμάτα) Καλύτερος ξένος: Μαντίχ Ταλάλ (ΑΕ Κηφισιά)

Μαντίχ Ταλάλ (ΑΕ Κηφισιά) Καλύτερος νέος: Αλγκασίμ Μπα (Ολυμπιακός Β’)

Αλγκασίμ Μπα (Ολυμπιακός Β’) Καλύτερος προπονητής: Πετράκης Γιώργος (ΑΕ Κηφισιά) Ειδικές βραβεύσεις από τον ΠΣΑΠΠ Προηγήθηκαν ειδικές βραβεύσεις σε 6 ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες που συνδύασαν ποδόσφαιρο και σπουδές και πήραν τα πτυχία τους την περσινή περίοδο. Κωνσταντίνα Στράτζαλη (ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης)

Αλέξανδρος Ζέρης (Μηχανολόγων Μιχανικών)

Αλέξανδρος Νικολιάς (Φαρμακευτική Πατρών)

Στέφανος Παλαυράκης (Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης)

Πάνος Πρίτσας (Νομική Αθηνών)

Στέφαν Σβαμπ (Διοίκηση επιχειρήσεων SPORTS MANAGMENT). Εν συνεχεία υπήρξε η ειδική βράβευση του Κοσμά Τσιλιανίδη ο οποίος σε παιχνίδι του ΟΦΗ με τον ΠΑΣ Γιάννινα τη σεζόν 2022/23 είχε εμφανιστεί με ξυρισμένο κεφάλι για την παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, ενώ βραβεύτηκε και ο Ολυμπιακός για την πρωτοβουλία του την περσινή σεζόν με το πρόγραμμα παρακολούθησης των αγώνων στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τυφλούς ανθρώπους σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τέλος, υπήρξε και βράβευση Fair-Play στους παίκτες των ομάδων Εφήβων του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ για τη συμπεριφορά τους σε αγώνες της περσινής περιόδου στη διάρκεια των αγώνων τους, ενώ βραβεύτηκε με μια τιμητική διάκριση και η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ που κατέκτησε το πρωτάθλημα.

