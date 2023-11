Life

Ιωάννα Παλιοσπύρου: η ανάρτηση από το νοσοκομείο και η πορεία της υγείας της (εικόνες)

Τι αναφέρει στην ανάρτησή της μέσα από το νοσοκοκομείο η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου βρίσκεται ξανά στο νοσοκομείο καθώς συνεχίζει τις θεραπείες της για την επούλωση των σημαδιών που άφησε στο σώμα και το πρόσωπό της η επίθεση με καυστικό υγρό που δέχθηκε πριν από 3,5 χρόνια.

Η ίδια που ειναι πολύ ενεργή στα social media και μοιράζεται στιγμές από την ζωή της, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, μέσα από το νοσοκομείο και περιγράφει τιν πορεία της υγείας της.

Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτησή της η Ιωάννα Παλιοσπύρου:

«Στο ίδιο δωμάτιο, στο ίδιο κρεβάτι.. όπως 3,5 χρόνια πριν. Οι αναμνήσεις σε μουδιάζουν ακόμα το ίδιο. Ευτυχώς τα δεδομένα πλέον είναι διαχειρίσιμα και προγραμματισμένα. Οι νοσηλείες είναι κάποιων ωρών και όχι μηνών. Πλέον όλα έχουν ως σκοπό τη βελτίωση και όχι να μου σώσουν τη ζωή».

