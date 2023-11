Πολιτική

Γλυπτά του Παρθενώνα - Κασσελάκης: Απαράδεκτη η ασέβεια Σούνακ προς τον Μητσοτάκη

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τον Βρετανό Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για ξεδιάντροπη κλοπή του πολιτιστικού πλούτου της Ελλάδας. Αντιδράσεις κι απο άλλα κόμματα.

Στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατακεραυνώνοντας τον Ρίσι Σούνακ, στέκεται ο Στέφανος Κασσελάκης, μετά την ακύρωση του ραντεβού των δύο Πρωθυπουργών με αιχμή τα Γλυπτά του Παρθενώνα και το ελληνικό αίτημα για επιστροφή τους στην Αθήνα.

Ο κ. Κασσελάκης, κινούμενος στην εθνική γραμμή, κάνει λόγο για «ξεδιάντροπη κλοπή του πολιτιστικού πλούτου της Ελλάδας από τον φυσικό του χώρο».

Αναλυτικά, στην ανάρτηση του, ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει «Είναι απαράδεκτη η απόφαση του Βρετανού Πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον κ. Μητσοτάκη. Η υπόθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι ζήτημα που υπερβαίνει το πρόσωπο του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού και τις κομματικές αντιπαραθέσεις. Είναι εθνική υπόθεση που αφορά την Ιστορία ενός ολόκληρου λαού. Και ηθικό ζήτημα που αφορά την ξεδιάντροπη κλοπή πολιτισμικού πλούτου από τον φυσικό του χώρο. Απαιτούμε, λοιπόν, σεβασμό από όλους στους θεσμούς και στα δίκαιά μας».

«Η άρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Σούνακ να δεχθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος βρισκόταν ήδη στην χώρα, συνιστά μία ασύλληπτη και πρωτοφανή πρόκληση, η οποία παραπέμπει σε μπανανίες και όχι σε κυρίαρχα κράτη. Την ίδια στιγμή, η Βρετανία υπέγραψε αμυντική συμφωνία με την βάρβαρη Τουρκία, την οποία μάλιστα ανακοίνωσε ο ίδιος ο υπουργός άμυνας της χώρας, με διθυραμβικά σχόλια. Η Ελληνική Λύση είχε προειδοποιήσει έγκαιρα ότι η πολιτική του «δεδομένου και πρόθυμου συμμάχου», είναι καταστροφική για τα εθνικά συμφέροντα. Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε. Απαιτούμε λεπτομερείς εξηγήσεις για την ύψιστη αυτή προσβολή, που δείχνει φυσικά ότι η ΝΔ είναι πολύ «μικρή» για να εκπροσωπεί την πατρίδα μας», αναφέρει η Ελληνική Λύση.





