“The 2Night Show” - Αναστόπουλος: Δεν παντρεύτηκα ποτέ γιατί… (βίντεο)

Γιατί αποφάσισε να «κρεμάσει τα παπούτσια» του νωρίς και η μέρα που έκοψε το σήμα κατατεθέν του, το μουστάκι του.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» βρέθηκε ο Νίκος Αναστόπουλος.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, αλλά και προπονητής, θυμήθηκε δυνατές στιγμές της καριέρας του και εξήγησε γιατί ήθελε να «κρεμάσει τα παπούτσια του» μόνο στον Ολυμπιακό.

Σε ερώτηση για το μουστάκι που ήταν το σήμα κατατεθέν τους και την απόφαση του να το κόψει, είπε, «Δεν μου άρεσε το μουστάκι απλά είχα συνηθίζει τον εαυτό μου έτσι. Ήμουν ζοχαδιασμένος με τα προπονητηλίκια και πήγα να ξυριστώ και τα πήρα και είπα “τέλος”. Όπως είπα μία μέρα “τέλος το ποδόσφαιρο”».

«Δεν έχω πιει ποτέ ουίσκι, μπύρα, πίνω μόνο κρασί, γιατί όταν πήγα στην Ιταλία ποδοσφαιριστές έπιναν κρασί στο γεύμα πριν από τους αγώνες» εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο ο θρυλικός «μουστάκιας» των γηπέδων».

«Σταμάτησα στα 34 αν και ήμουν σε καλή φυσική κατάσταση. Δεν είχα την ανάγκη να αποδείξω ότι ήμουν καλός, το ήξερα», είπε αναφερόμενος στην απόφαση του να σταματήσει το ποδόσφαιρο σχετικά νωρίς.

Στην ερώτηση αν έφτιαξε περιουσία από την επιτυχημένη πορεία του στο γρασίδι ομολόγησε πως, «Ο παππούς μου μού είχε δώσει μία συμβουλή. Μου έλεγε “τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται νωπά” και αυτό κάνω ως τώρα. Μισώ τους ανθρώπους που μου λένε για οικονομία».

Αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του στον Ολυμπιακό καθώς ήταν η ομάδα στην οποία ανδρώθηκε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το πάθος του για την μπάλα τον έκανε να βάλει τον έρωτα σε δεύτερη μοίρα στη ζωή του.

«Αν είχα παντρευτεί θα είχα περισσότερα χρήματα. Είχα πάντα μακροχρόνιες σχέσεις αλλά ήμουν δοσμένος και παθιασμένος με το ποδόσφαιρο».

«Φέρνω στο μυαλό μου διάφορες περιπτώσεις που είχα σχέσεις μαζί τους και σκέφτομαι πόσο μ@λ@κ@ς ήμουν που τις άφησα», είπε χαρακτηριστικά.

