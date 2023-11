Κοινωνία

Μύκονος: Πως έγινε το τροχαίο δυστύχημα του δικυκλιστή με την αγελάδα

Τι είπε ο θείος του θύματος για το τραγικό περιστατικό. Το χωράφι χωρίς περίφραξη και το κοπάδι που κυκλοφορείς τον περιφερειακό ακόμη και στην καρδιά του καλοκαιριού.

-

Για το τροχαίο δυστύχημα μετά από σύγκρουση με αγελάδα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 39χρονο στη Μύκονο, μίλησε ο θείος του Φανούρης Κουμπάρος, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

«Ο ανιψιός μου ξεκίνησε γύρω στις 12 να πάει σε μια γιορτή, ήταν ανήμερα της Αγίας Αικατερίνης. Δίπλα στον περιφερειακό που κινούταν υπάρχει ένα χωράφι, στο οποίο χωρίς περίφραξη φιλοξενούνται διάφορα ζώα, αγελάδες, ταύροι κ.α. Το κοπάδι αυτό το προσέχουν δυο αλλοδαποί, οι οποίο το μεταφέρουν κι ακόμη και μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου τα ζώα αυτά βρίσκονται μέσα στο δρόμο», είπε ο κ. Κουμπάρος.

«Ο ανιψιός μου οδηγούσε ένα μικρό μηχανάκι που δεν μπορεί να αναπτύξει μεγάλες ταχύτητες και το οποίο βρέθηκε τρακαρισμένο σε διάφορα σημεία. Τραυματισμένη βρέθηκε και μια αγελάδα. Δεν είναι εμπειρογνώμονας για να πω με σιγουριά πως συνέβη το δυστύχημα, αλλά όπως καταλαβαίνω το μηχανάκι πρέπει να συγκρούστηκε με το ζώο που βρισκόταν μέσα στο δρόμο κι όταν το ζώο τραυματίστηκε αφήνιασε και χτύπησε με τα κέρατα του, τον ανιψιό μου που έπεσε στο δρόμο», ολοκλήρωσε ο κ. Κουμπάρος.

