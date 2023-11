Αθλητικά

ΝΒΑ – ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ακόμη ένα μυθικό ρεκόρ για τον “King”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 39χρονος πλέον ΛεΜπρόν Τζέιμς, έσπασε ένα «αραχνιασμένο» ρεκόρ που κατείχε ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

-

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ξεπέρασε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ για άλλο ένα ρεκόρ στο ΝΒΑ το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Τζέιμς με τα λεπτά που έπαιξε στην πρώτη περίοδο της βαριάς ήττας (138-94) από τους Σίξερς έφτασε τα 66.298 λεπτά στην καριέρα του και ξεπέρασε τον Τζαμπάρ, που ήταν πρώτος στη σχετική λίστα με 66.297 λεπτά (περιλαμβάνει αγώνες κανονικής περιόδου και playoff).

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ο Τζέιμς ξεπέρασε τον Τζαμπάρ και στη λίστα με τους περισσότερους πόντους στην Ιστορία ενώ φέτος έγινε ο πρώτος παίκτης του ΝΒΑ με 39.000 πόντους καριέρας.

Ο Τζαμπάρ εξακολουθεί να οδηγεί τη λίστα με τα περισσότερα καλάθια (15.837) με τον Τζέιμς να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14.312.

Ο Τζέιμς είναι τέταρτος στη λίστα με τις περισσότερες ασίστ όλων των εποχών του ΝΒΑ με 10.531, πίσω από τους Κρις Πολ (11.632), Τζέισον Κιντ (12.091) και τον κάτοχο του ρεκόρ Τζον Στόκτον (15.806).

Ειδήσεις σήμερα:

Διδυμότειχο: Ζευγάρι ηλικιωμένων δώρισε 100000 ευρώ στο Νοσοκομείο

Μύκονος: Πως έγινε το τροχαίο δυστύχημα του δικυκλιστή με την αγελάδα

“The 2Night Show” - Αναστόπουλος: Δεν παντρεύτηκα ποτέ γιατί… (βίντεο)