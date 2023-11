Κοινωνία

Περιστέρι: Χειροπέδες σε ανήλικους που εισέβαλαν σε σχολείο κι απείλησαν διευθυντή

Οι συλληφθέντες εισέβαλλαν εν ώρα μαθήματος σε σχολική αίθουσα. Αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν χθες στο Περιστέρι, κατηγορούμενοι για διατάραξη της λειτουργίας Υπηρεσίας και απειλή.

Πρόκειται για μαθητές ηλικίας 15-16 ετών, ενώ ακόμα ένας ανήλικος, που κατηγορείται και για εξύβριση, δεν συνελήφθη.

Το πρωί της Δευτέρας οι συγκεκριμένοι μαθητές βρέθηκαν σε ΕΠΑΛ στο Περιστέρι και εισήλθαν σε σχολική αίθουσα την ώρα του μαθήματος.

Καθηγητής που αντιλήφθηκε την παρουσία τους ενημέρωσε τον διευθυντή, ο οποίος με τη σειρά του βρέθηκε στην αίθουσα και είχε λεκτικό επεισόδιο με τους ανήλικους. Στη συνέχεια, οι ανήλικοι κατηγορούνται ότι απείλησαν τον διευθυντή, ο οποίος, ακολούθως, κάλεσε την αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που μετέφεραν του ανήλικους κατηγορούμενους στο Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου.

Να σημειωθεί ότι ο τέταρτος ανήλικος διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση πριν την έλευση του περιπολικού στο σχολείο. Τόσο ο διευθυντής όσο και ο καθηγητής αιτήθηκαν ρητά την ποινική δίωξη των κατηγορούμενων με αποτέλεσμα οι προσαχθέντες ανήλικοι να συλληφθούν.

Στη συνέχεια ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας ανηλίκων, με προφορική εντολή του οποίου οι μαθητές αφέθηκαν ελεύθεροι και παρελήφθησαν από τους κηδεμόνες τους το απόγευμα.

