Νοσοκομείο Παίδων: Ανήλικη με κορονοϊό πλάκωσε στο ξύλο νοσοκόμα

Υπο ποιές συνθήκες συνέβη η άγρια επίθεση που δέχθηκε η νοσηλεύτρια από την έφηβη που νοσηλευόταν με κορονοϊό.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (26/11) στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού». Μία 15χρονη, η οποία είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊό και βρίσκεται με εισαγγελική εντολή για πάνω από ένα μήνα στο νοσοκομείο, επιτέθηκε και τραυμάτισε μία νοσηλεύτρια.

Η 15χρονη και ο αδελφός της, όπως μετέδωσε το Mega, φιλοξενούνται με εντολή εισαγγελέα σε παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Παίδων, με παράλληλη παρουσία της μητέρας τους, λόγω ακατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η 15χρονη όπως και ο αδελφός της νόσησαν με κορονοϊό τις τελευταίες ημέρες και νοσηλεύονταν σε απομόνωση, σε θάλαμο της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η νοσηλεύτρια είδε το κορίτσι να φεύγει από τον θάλαμο, για να αποφευχθεί η διασπορά του κορονοϊού, η νοσηλεύτρια ζήτησε από την κοπέλα να επιστρέψει στο δωμάτιό της.

Τότε, η 15χρονη της επιτέθηκε, την έριξε κάτω, την χτύπησε, την κλώτσησε και της τράβηξε τα μαλλιά και εκείνη έφυγε κακήν κακώς προκειμένου να ζητήσει βοήθεια.

