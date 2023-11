Οικονομία

ΕΣΗΕΑ: Στάση εργασίας στα ΜΜΕ

Τετράωρη στάση εργασίας κήρυξε για την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου η ΕΣΗΕΑ.

Την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023, στις 11 π.μ., στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ, Αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος), θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΣΗΕΑ, με όσα μέλη κι αν είναι παρόντα.

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης και προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή όλων μας, το Διοικητικό Συμβούλιο κηρύσσει 4ωρη στάση εργασίας την ίδια ημέρα, Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023, από τις 11:30 π.μ. έως τις 3:30 μ.μ. όλων των δημοσιογράφων σε όλα ανεξαιρέτως τα ΜΜΕ, ιδιωτικά και δημόσια της Αττικής (στις εφημερίδες, στην ιδιωτική και δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης – Επικοινωνίας και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες).

