Αισχροκέρδεια - Σκρέκας: Πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ τα πρόστιμα

Τι ανέφερε ο Υπ. Ανάπτυξης για το νέο πρόστιμο που επιβλήθηκε για κερδοσκοπία, καθώς και για την συνέχιση των ελέγχων στην αγορά, με στόχο την συγκράτηση και μείωση των τιμών.

Πρόστιμο 1.000.000 ευρώ σε πολυεθνική εταιρεία διάθεσης καφέ και ροφημάτων για την οποία ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από τη Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), επέβαλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Το πρόστιμο αφορά παραβίαση του άρθρου 54 του ν. 5045/29-07-2023, σχετικά με την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, «οι εντατικοί έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ συνεχίζονται. Μόνο τον Νοέμβριο έχουν γίνει περισσότεροι από 1.250 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 5,5 εκατ. ευρώ ενώ σε μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα κινητοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού, το υπουργείο έχει πραγματοποιήσει από την αρχή του 2023 περισσότερους από 20.600 ελέγχους και έχει επιβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους 10,3 εκατ. ευρώ».

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Η μάχη προς όφελος των ελληνικών νοικοκυριών συνεχίζεται. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κερδοσκοπεί αθέμιτα εις βάρος του Έλληνα πολίτη, ιδίως υπό τις συνθήκες που έχει διαμορφώσει στην αγορά ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Η ελληνική κυβέρνηση είναι η μόνη στην Ευρώπη που διαθέτει και εφαρμόζει νόμο κατά της αθέμιτης κερδοφορίας. Η διαρκής παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Ανάπτυξης στην αγορά εξασφαλίζει την τήρηση της νομιμότητας, τον υγιή ανταγωνισμό και - όπως αποδεικνύεται στην πράξη - μειώνει τις τιμές στα ράφια».

