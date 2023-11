Οικονομία

ΑΑΔΕ: Λουκέτο σε σούπερ μάρκετ που έκοβε, αλλά δεν δήλωνε αποδείξεις

Στη "δαγκάνα" της ΑΑΔΕ σούπερ μάρκετ για φοροδιαφυγή. Λουκέτο και πρόστιμο χιλιάδων ευρώ.

Ακόμα μια τρανταχτή περίπτωση φοροδιαφυγής ήρθε στο φως, μέσω καταγγελίας στην εφαρμογή appodixi, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.



Αυτή τη φορά, πρόκειται για supermarket, και συγκεκριμένα για κατάστημα γνωστής αλυσίδας στην Σπάρτη.



Μολις έλαβαν σήμα από την appodixi, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έκαναν φύλλο και φτερό τα φορολογικά στοιχεία και κινήσεις της επιχείρησης και βρήκαν ότι, το κατάστημα είχε τέσσερις ταμειακές μηχανές, από τις οποιες μόνον οι δυο διαβίβαζαν δεδομένα αποδείξεων στην ΑΑΔΕ. Από τις άλλες δυο, τους τελευταίους 12 μήνες - από τον Νοέμβριο του 2022 έως και τις 23 Νοεμβρίου της φετινής χρονιάς -, το συγκεκριμένο κατάστημα είχε κόψει, αλλά δεν είχε διαβιβάσει - δηλαδη, δεν είχε δηλώσει - στην ΑΑΔΕ 116.200 αποδείξεις.



Με άλλα λόγια, δεν διαβίβασε τζίρο 852.000 ευρώ, συν ΦΠΑ 127.000 ευρώ !



Στο κατάστημα μπήκε λουκέτο για 48 ώρες, επιβλήθηκε πρόστιμο 63.500 ευρώ για τη μη διαβίβαση των αποδείξεων, ενώ έχει ήδη αρχίσει έλεγχος, τόσο στους προηγούμενους μήνες και χρήσεις για το συγκεκριμένο κατάστημα, όσο και στο σύνολο του δικτύου της αλυσίδας.

