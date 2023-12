Τεχνολογία - Επιστήμη

ΕΛΤΑ - Πίξελ: Ο ψηφιακός ταχυδρόμος - βοηθός του Άη Βασίλη

Το δίκτυο των ΕΛΤΑ ετοιμάζεται να υποδεχτεί - και να απαντήσει - στα χιλιάδες γράμματα μικρών και μεγάλων προς τον Άγιο Βασίλη.

Τα γιορτινά κόκκινα γραμματοκιβώτια παίρνουν τη θέση τους έξω από τα κεντρικά ταχυδρομεία της χώρας και όλο το δίκτυο των ΕΛΤΑ ετοιμάζεται να υποδεχτεί - και να απαντήσει - στα χιλιάδες γράμματα μικρών και μεγάλων προς τον Άγιο Βασίλη.

Το σύνθημα για την έναρξη της αγαπημένης δράσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων «Γράψε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη» δίνει φέτος ο Πίξελ, ο ψηφιακός ταχυδρόμος, που αναλαμβάνει, με τα ηλεκτρονικά του εργαλεία, να μεταφέρει στον Άγιο Βασίλη όλα τα γράμματα των μικρών μας φίλων, με πολλή αγάπη και γιορταστική διάθεση. Ο ίδιος ο Πίξελ ετοίμασε την φετινή απαντητική γιορταστική κάρτα-έκπληξη των ΕΛΤΑ που θα λάβουν όσοι πιστεύουν στο όνειρο.

Θα βρείτε τον Πίξελ στο https://hohoho.elta.gr/, το χριστουγεννιάτικο διαδραστικό site των ΕΛΤΑ, για να σας δώσει χρηστικές πληροφορίες για το φετινό σας γράμμα. Μπείτε στο https://hohoho.elta.gr/ για να δείτε: κατατοπιστικά βίντεο με οδηγίες για το πώς θα γράψετε το γράμμα σας ώστε να λάβετε την απάντηση – έκπληξη του Πϊξελ, έτοιμα χριστουγεννιάτικα επιστολόχαρτα, εκπαιδευτικά παιχνίδια, το κοντινότερο ταχυδρομείο για να στείλετε το γράμμα σας και άλλες εκπλήξεις. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα βρούνε οδηγίες για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τη δράση των ΕΛΤΑ μέσα στην τάξη μαζί με τους μαθητές τους.

Η δράση «Γράψε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη» διοργανώνεται, για περισσότερα από 30 χρόνια τώρα, δωρεάν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με τη φροντίδα όλων των ανθρώπων τους, που στηρίζουν διαχρονικά το σημαντικό αυτό έργο προσφοράς στην κοινωνία.

