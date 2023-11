Κόσμος

Αγία Σοφία: Πέφτουν κομμάτια μπετόν από τον τρούλο (βίντεο)

Τούρκος πανεπιστημιακός καθηγητής Ιστορίας Τέχνης προειδοποιεί για το ποια μπορεί να είναι η τύχη του μνημείου σε περίπτωση σεισμού.

Εικόνες από πτώση κομματιών σκυροδέματος στην Αγία Σοφία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με είδηση και βίντεο που εξασφάλισε η τουρκική εφημερίδα Μπιργκιούν, υλικό από την κάμερα ασφαλείας το Σεπτέμβριο του 2022 αποκάλυψε ότι δύο ξεχωριστά κομμάτια ξεκόλλησαν από τον τρούλο της Αγίας Σοφίας κι έπεσαν στο χώρο όπου κάθονταν επισκέπτες. Οι άνθρωποι αμέσως σηκώνονται και τρέπονται σε φυγή, φοβούμενοι μην πέσουν κι άλλα κομμάτια. Αξιωματούχοι μιλώντας στη Μπιργκιούν υποστήριξαν ότι «τα κομμάτια πέφτουν από την οροφή λόγω της υγρασίας που δημιουργείται από το πλήθος, αλλά δεν λαμβάνονται προφυλάξεις».

Ο Σερίφ Γιασάρ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Ιστορίας της Τέχνης (STD), δήλωσε: «Ακόμη κι η αναπνοή εκατοντάδων ανθρώπων που αναπνέουν ταυτόχρονα στην Αγία Σοφία, συντομεύει τη διάρκεια ζωής του ιστορικού κτηρίου. Αν δεν γίνει συνολική αποκατάσταση, ο θόλος μπορεί να καταρρεύσει στα κεφάλια μας», είπε, επισείοντας τον κίνδυνο η Αγία Σοφία να καταρρεύσει ακόμη και στον πρώτο μεγάλο σεισμό που θα συμβεί.

«Εάν η Αγία Σοφία δεν αποκατασταθεί, θα καταρρεύσει με τον πρώτο σεισμό. Στην Αγία Σοφία θα πρέπει να γίνονται δεκτές ομάδες των 25 ατόμων η καθεμία».

Όταν η Αγία Σοφία ήταν μουσείο, εξηγεί ο καθηγητής, έφερνε τα περισσότερα χρήματα και οι υπεύθυνοι τότε έλεγαν: «Αυτό το μέρος είναι η κότα που γεννάει χρυσά αυγά. Πώς μπορούμε να το κλείσουμε;».

«Τώρα χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται εκεί μέσα κάθε μέρα και είναι πολύ επικίνδυνο. Πέφτουν κομμάτια και όλοι το γνωρίζουν. Αν δεν αποκατασταθεί επειγόντως, ο θόλος μπορεί να καταρρεύσει πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων. Κομμάτια πέφτουν από τα σημεία σύνδεσης. Ο τρούλος πρέπει να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό και η Αγία Σοφία πρέπει να κλείσει για λίγο. Φημολογείται ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στον επάνω όροφο της Αγίας Σοφίας. Οι επισκέπτες δεν μπορούν να εισέλθουν, μόνο οι ειδικοί καλεσμένοι επιτρέπεται να ανέβουν στον επάνω όροφο».

Ο Γιασάρ εξήγησε επίσης ότι σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση, η Αγία Σοφία είναι παλαιότερη: «Οι κολώνες που στηρίζουν τον κύριο θόλο της Αγίας Σοφίας είναι ηλικίας άνω των 1.500 ετών. Οι κίονες αυτοί μεταφέρθηκαν από πολλές αρχαίες πόλεις. Η τελευταία μεγάλη και ολοκληρωμένη αποκατάσταση έγινε από τον Μιμάρ Σινάν πριν από περίπου 500 χρόνια. Δυστυχώς, με αυτόν τον ρυθμό, κομμάτια θα συνεχίσουν να πέφτουν από τον τρούλο της Αγίας Σοφίας».

Το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού έχει ανακοινώσει ότι μετά τις 15 Ιανουαρίου 2024 η είσοδος στην Αγία Σοφία θα γίνεται ξανά επί πληρωμή για τους τουρίστες, ενώ ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν μακροχρόνιες εργασίες συντήρησης του μνημείου.

Στην Αγία Σοφία, η οποία μετατράπηκε από μουσείο σε τζαμί, αποκαλύφθηκε επίσης πέρυσι ότι οι επισκέπτες ξεκόλλησαν κομμάτια της ιστορικής πόρτας για να τα πάρουν μαζί τους ή για να τα φάνε, καθώς τα θεωρούσαν ιερά.

Camiye donusturulen bin 500 y?ll?k Ayasofya dokuluyor: Beton parcalar?n?n dustugu goruntuler ortaya c?kt?https://t.co/9Uu93fg3Hq pic.twitter.com/MjaVs2qUW7 — BirGun Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) November 28, 2023

