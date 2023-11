Κοινωνία

Ομαδικός βιασμός - Κολωνός: Νεαρή καταγγέλλει ότι βιάστηκε από 18 άνδρες

Η καταγγελία της 20χρονης κοπέλας και ο τρόπος που περιέγραψε πως έγιναν τα πράγματα.

Ότι φιλικό της πρόσωπο την εξαπάτησε κι έπεσε θύμα βιασμού κατήγγειλε μία 20χρονη κοπέλα, στον Κολωνό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, φιλικό της πρόσωπο την παρέσυρε σε οίκο ανοχής, ενώ της είχε πει πως θα την πήγαινε σε μπαρ.

Όταν όμως, έφτασε εκεί, 18 άνδρες την βίασαν ομαδικά και πολλές φορές και στη συνέχεια την άφησαν στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Σπύρου Πάτση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι φερόμενοι ως δράστες είναι μάλλον Πακιστανοί.

Η 20χρονη δήλωσε πως είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, ενώ για το συμβάν διενεργείται ιατροδικαστική εξέταση.

