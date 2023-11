Life

“The 2Night Show”: Τρίτη με την υποκριτική σε... πρώτο πλάνο (εικόνες)

Ξεχωριστοί καλεσμένοι και ιδιαίτερες συζητήσεις στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1.

Απόψε, Τρίτη 28 Νοεμβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ταμίλλα Κουλίεβα και τον Γρηγόρη Καραντινάκη. Το πρώην ζευγάρι, που έχει μια σχέση ζωής με πολλές διακυμάνσεις μέσα στα χρόνια, κάνει την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση μαζί με αφορμή τη θεατρική τους συνεργασία. Μιλάνε για τη γνωριμία τους στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, τον γάμο, τον γιο τους και την επιστροφή στην Ελλάδα. Η Ταμίλλα, που πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά «Παγιδευμένοι», εξηγεί πόσο υποστηρικτικός ήταν πάντα ο Γρηγόρης και πως τον συμβουλεύεται ακόμα και τώρα πριν πάρει μια επαγγελματική απόφαση. Ο Γρηγόρης, που σκηνοθετεί την αγαπημένη σειρά «Μετά τη Φωτιά» και δεν αγαπάει τα φώτα της δημοσιότητας, μιλάει για τη μεγάλη αγάπη που έχει για τη σκηνοθεσία και τον λόγο που αποδέχτηκε να παίξει στην παράσταση που σκηνοθετεί η Ταμίλλα, «Ο Σεργκέι είναι και πολύ βλάκας» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένος του Γρηγόρη είναι και ο Ρένος Ρώτας. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια που αγαπάει το θέατρο, εξηγεί γιατί με την επιλογή του να γίνει ηθοποιός εκπληρώνει το όνειρο τριών γενεών. Μιλάει με θαυμασμό για τον ποιητή προπάππου του, Βασίλη Ρώτα, αλλά και για τον πατέρα του, που, αν και είναι 65 ετών, ξεκίνησε σπουδές. Γιατί θα πήγαινε στο «Master Chef»; Πώς καταφέρνει να τρώει σούπα μόνο με πιρούνι; Πόση ώρα του πήρε να τρέξει τα 42 χιλιόμετρα του Μαραθωνίου; Πώς φαντάζεται την ιδανική σύντροφο; Τέλος, μιλάει για την κωμική σειρά «Στα Σύνορα», στην οποία πρωταγωνιστεί, αλλά και τη θεατρική παράσταση που παίζει «Ο θάνατος του εμποράκου» στο θέατρο «ΖΗΝΑ».

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης