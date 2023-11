Κόσμος

Ισραήλ: Συνάντηση CIA και Μοσάντ - Τι συζήτησαν

Οι αρχηγοί της αμερικανικής CIA και της ισραηλινής Μοσάντ συναντήθηκαν σήμερα με τον πρωθυπουργό του .Κατάρ στην Ντόχα

Οι αρχηγοί της αμερικανικής CIA και της ισραηλινής Μοσάντ συναντήθηκαν σήμερα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στην Ντόχα για να μιλήσουν για την «επόμενη φάση» πιθανής συμφωνίας ανάμεσα στην Χαμάς και το Ισραήλ μετά την επέκταση της διήμερης παράτασης της ανακωχής ανάμεσα στις δύο εμπόλεμες πλευρές, δήλωσε πληροφορημένη πηγή.

Η συνάντηση είχε ως θέμα «την βελτιστοποίηση της προόδου που σημειώθηκε με την παράταση της συμφωνίας για την ανθρωπιστικής παύση και την εκκίνηση περαιτέρω συνομιλιών σχετικά με την επόμενη φάση πιθανής συμφωνίας», δήλωσε η πηγή στο Reuters.

Η έκβαση των συνομιλιών, στις οποίες συμμετείχαν και αιγύπτιοι αξιωματούχοι, είναι ασαφές, πρόσθεσε η πηγή.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ είχε δηλώσει ότι η Ντόχα ενεργεί για την εφαρμογή «διαρκούς εκεχειρίας» στην Γάζα.

Ο Ντέιβιντ Μπαρνέα, αρχηγός της Μοσάντ, ο Ουίλιαμ Μπερνς, αρχηγός της CIA και ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι συναντήθηκαν μία ημέρα αφού το Κατάρ ανακοίνωσε διήμερη παράταση της αρχικής τετραήμερης ανακωχής στην Γάζα.

Το Κατάρ, όπου πολλά μέλη της ηγεσίας της Χαμάς έχουν την βάση τους, ηγείται των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην παλαιστινιακή οργάνωση και το Ισραήλ.

Ο Ουίλιαμ Μπερνς και ο Ντέιβιντ Μπαρνέα είχαν βρεθεί και πάλι στο Κατάρ για να συναντήσουν τον Σέιχ Μοχάμεντ στις 9 Νοεμβρίου.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Ουίλιαμ Μπερνς βρίσκεται στο Κατάρ για συναντήσεις σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς που συμπεριλαμβάνουν συνομιλίες για τους ομήρους.

