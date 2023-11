Οικονομία

Pricefox: Πόσο αυξήθηκαν τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου το 2023;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τα αναλυτικά στοιχεία για την άνοδο των τιμών, αλλά και για το μεγάλο εύρος τιμών στο βασικό πακέτο ασφάλισης.

-

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων σε ορισμένες περιοχές της χώρας σε σχέση με πέρυσι.

Το Pricefox.gr, η online πλατφόρμα σύγκρισης ασφαλειών αυτοκινήτου και παρόχων ενέργειας, συνέκρινε τις τιμές από 23 και πλέον ασφαλιστικές και μας ενημερώνει σχετικά με την ετήσια αύξηση στις τιμές των ασφαλίστρων.

Αύξηση στο βασικό πακέτο έως και 40% σε σχέση με το 2022

Η έρευνα μάς δείχνει ότι το αυξημένο κόστος ανταλλακτικών καθώς και τα συχνότερα ατυχήματα έχουν οδηγήσει σε αύξηση ασφαλίστρων γύρω στο 13%. Με τις αυξήσεις σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπερνούν το 40% στο βασικό πακέτο.

Το βασικό πακέτο ασφάλειας αυτοκινήτου περιλαμβάνει τις ελάχιστες καλύψεις που είναι υποχρεωτικές από το νόμο: την κάλυψη αστικής ευθύνης και την κάλυψη φροντίδας ατυχήματος.

Η Αστική Ευθύνη αποζημιώνει τρίτους (ως προς το εσένα και την ασφαλιστική σου) για ατυχήματα στα οποία έχουν γίνει υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες. Οι περισσότερες εταιρείες σου καλύπτουν και τις υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα (εφόσον καταγραφεί).

Η Φροντίδα Ατυχήματος διαφέρει από την οδική βοήθεια (η οποία δεν περιλαμβάνεται στο βασικό πακέτο). Σύμφωνα με την κάλυψη αυτή, συνεργάτης της ασφαλιστικής μεταβαίνει στο χώρο ατυχήματος και σε βοηθάει στη δήλωση του ατυχήματος και στην περιγραφή των συνθηκών, διότι είναι μια λεπτομερής και εκτενής διαδικασία.

Ενδεικτικά, για τα βασικά πακέτα ασφάλισης (την ελάχιστη από το νόμο ασφάλεια) βλέπουμε ότι στην Αθήνα οι τιμές παρουσιάζουν μια αύξηση της τάξεως του 13%. Μία σημαντική αύξηση στις ήδη αρκετά υψηλές τιμές της πρωτεύουσας.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου όμως καταγράφει η Θεσσαλονίκη με αυξήσεις που ξεπερνούν το 13% και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν μέχρι και το 40%. Ακολουθεί η Λάρισα με αυξήσεις που ξεπερνούν το 10% και αγγίζουν σχεδόν το 30%.

Ευχάριστη εξαίρεση αποτελεί η Πάτρα, στην οποία τα ασφάλιστρα φαίνεται να πέφτουν φέτος σε σχέση με πέρυσι καταγράφοντας πτώση άνω του 8%. Μάλιστα, βρέθηκε μια περίπτωση που η έκπτωση έφτασε το 38%.

Τα πακέτα που σύγκρινε το Pricefox στην πλατφόρμα του αφορούν στα συμβόλαια ετήσιας διάρκειας και σε οδηγό με τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας.

Το εύρος τιμών ακόμη και στο βασικό πακέτο είναι μεγάλο

Οι αυξήσεις που προαναφέρθηκαν αφορούν αποκλειστικά στις καλύτερες προσφορές που θα βρει κανείς στην αγορά για το βασικό πακέτο ασφάλισης.

Όμως οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν διαφορετικές προσφορές και οι καταναλωτές συναντούν για το ίδιο όχημα, προσφορές με πολύ μεγάλες διαφορές στην τιμή τους που σε ορισμένες φορές μπορεί να ξεπεράσουν και τα 200€.

Ενδεικτικά, στη Θεσσαλονίκη, οδηγός 65 ετών με Toyota Yaris 1500 κυβικών θα βρει προσφορές από 117€ μέχρι 215€ – σχεδόν 100€ παραπάνω. Στην Αθήνα, οδηγός ηλικίας 69 ετών με ένα Opel Astra 1600 κυβικών θα βρει προσφορές από 130€ έως και 267€ – 137€ παραπάνω.

Η τεράστια αυτή διαφορά οφείλεται σε δύο λόγους.

Πρώτον, διότι οι ασφαλιστικές εταιρείες αξιολογούν με διαφορετικό τρόπο τον κίνδυνο. Δεύτερον, διότι κάθε πακέτο περιέχει διαφορετικές καλύψεις. Δηλαδή μια εταιρεία μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες καλύψεις στο βασικό πακέτο της που κάποια άλλη δεν τις προσφέρει.

Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να συγκρίνεις διαφορετικές προσφορές για το ίδιο όχημα όχι μόνο σύμφωνα με την τιμή, αλλά σύμφωνα και με τις καλύψεις που περιλαμβάνουν. Μπορεί η προσφορά μιας εταιρείας να είναι ακριβότερη, αλλά να συμφέρει περισσότερο, διότι έχει περισσότερες καλύψεις.

Αν δεν συγκρίνεις πριν αγοράσεις, δεν θα το ξέρεις αυτό.

Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές στα πακέτα πυρός/κλοπής και μικτής;

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τιμές στα πακέτα πυρός/κλοπής και μικτής ασφάλειας αυτοκινήτου, σύμφωνα με το Pricefox, καθώς οι τιμές στις φθηνότερες προσφορές δεν έχουν αυξηθεί.

Μπορεί το βασικό πακέτο να είναι το πιο δημοφιλές, ωστόσο τα πυρός/κλοπής και μικτά πακέτα σε ασφαλίζουν για περισσότερους κινδύνους. Ακόμη και σε αυτά τα πακέτα, η προσφορά που θα σου κάνει κάθε εταιρεία είναι διαφορετική και οι τιμές κυμαίνονται πολύ.

Όμως σίγουρα κάθε προσφορά θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες καλύψεις ώστε να μπορεί να φέρει και τον αντίστοιχο τίτλο. Ένα πακέτο πυρός/κλοπής περιλαμβάνει τις καλύψεις του βασικού πακέτου και επιπλέον τις καλύψεις απο πυρκαγιά ή έκρηξη και από ολική ή μερική κλοπή. Ένα μικτό πακέτο περιλαμβάνει τις καλύψεις του πυρός/κλοπής και επιπλέον την κάλυψη των ίδιων ζημιών.

Στην πυρκαγιά ή έκρηξη αποζημιώνεσαι για τις υλικές ζημιές που θα πάθει το όχημα σου στο δρόμο.

αποζημιώνεσαι για τις υλικές ζημιές που θα πάθει το όχημα σου στο δρόμο. Η ολική ή μερική κλοπή σε καλύπτει (και άρα αποζημιώνεσαι) για την περίπτωση που σου κλέψουν εξαρτήματα από το αυτοκίνητό σου ή ολόκληρο το αυτοκίνητο.

σε καλύπτει (και άρα αποζημιώνεσαι) για την περίπτωση που σου κλέψουν εξαρτήματα από το αυτοκίνητό σου ή ολόκληρο το αυτοκίνητο. Στις ίδιες ζημιές αποζημιώνεσαι ακόμη κι αν ευθύνεσαι εσύ για τη ζημιά.

Οι φθηνότερες προσφορές στα πακέτα πυρός/κλοπής δεν φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντική ετήσια αύξηση. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές όπως είναι η Πάτρα παρατηρούμε μείωση στις τιμές των φθηνότερων πακέτων που κυμαίνονται από 10-22%. Αυτή η μείωση μπορεί να φαίνεται μικρή, ωστόσο μεταφράζεται σε εξοικονόμηση 30€ στα ασφάλιστρα.

Για τις φθηνότερες προσφορές στα μικτά πακέτα δεν παρατηρείται κάποια πανελλαδική τάση. Οι τιμές τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την περίπτωση, σύμφωνα με τις συγκρίσεις που έκανε το Pricefox.

Για παράδειγμα:

53χρονος ιδιοκτήτης ενός Opel Astra 1500 κυβικών του 2020 που μένει στη Θεσσαλονίκη και έχει δίπλωμα τουλάχιστον 10 χρόνια μπορεί να βρει φέτος έως και 47% φθηνότερη προσφορά στο μικτό πακέτο.

44χρονος ιδιοκτήτης ενός Opel Astra 1600 κυβικών του 2016 που μένει στην Αθήνα και έχει δίπλωμα τουλάχιστον 10 χρόνια μπορεί να βρει φέτος 100% ακριβότερη προσφορά στο μικτό πακέτο.

Επομένως είναι σημαντικό σαν καταναλωτής να εξετάζεις κάθε χρόνο τις διαθέσιμες προσφορές της αγοράς ώστε να επιλέξεις την πιο συμφέρουσα.

Μπορεί να μην έχουν αυξηθεί καθολικά οι τιμές των φθηνότερων προσφορών στα πακέτα πυρός/κλοπής και μικτά, ωστόσο το εύρος των τιμών είναι τεράστιο.

Δηλαδή, μπορεί για το ίδιο όχημα να λάβεις προσφορές που ξεκινούν από 85€ και φτάνουν τα 550€. Μια διαφορά 465€! Βέβαια οι προσφορές αυτές διαφέρουν στις καλύψεις, το ποσό των αποζημιώσεων και το ποσό της απαλλαγής που θα χρειαστεί να πληρώσεις.

Γι’ αυτό πριν αγοράσεις ασφάλεια για το όχημά σου, πρέπει να συγκρίνεις προσεκτικά κι αναλυτικά τις προσφορές κάθε εταιρείας, ώστε να εξοικονομήσεις χρήματα και να προστατέψεις το αυτοκίνητό σου από πιθανούς κινδύνους.

Στην πλατφόρμα του Pricefox.gr η διαδικασία της σύγκρισης είναι πολύ εύκολη. Απλώς εισάγεις τα στοιχεία σου και διαλέγεις τις καλύψεις που σε ενδιαφέρουν. Ύστερα συγκρίνεις τις προσφορές από 23+ ασφαλιστικές εταιρείες και διαλέγεις αυτήν που σε συμφέρει περισσότερο μέσα σε 2΄.

Ειδήσεις σήμερα:

Διδυμότειχο: Ζευγάρι ηλικιωμένων δώρισε 100000 ευρώ στο Νοσοκομείο

Μύκονος: Πως έγινε το τροχαίο δυστύχημα του δικυκλιστή με την αγελάδα

“The 2Night Show” - Αναστόπουλος: Δεν παντρεύτηκα ποτέ γιατί… (βίντεο)