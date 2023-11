Κοινωνία

Ελένη Τοπαλούδη: Το σπαρακτικό μήνυμα της μητέρας της στην επέτειο της δολοφονίας της

Η ανάρτηση της Κούλας Αρμουτίδου για την πέμπτη επέτειο της άγριας δολοφονίας της κόρης της, Ελένης.

-

Με μία ανάρτηση έστειλε το μήνυμά της για την πέμπτη επέτειο της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη η μητέρα της, Κούλα Αρμουτίδου.

Ήταν 28 Νοεμβρίου 2018 όταν η φοιτήτρια Ελένη Τοπαλούδη βιάστηκε και δολοφονήθηκε από τους δύο νεαρούς που καταδικάστηκαν με βαριές ποινές, προτού πετάξουν το βασανισμένο της σώμα στη θάλασσα.

Οι δυνάμεις του Λιμενικού της Ρόδου εντόπισαν το δεμένο της άψυχο σώμα και μετά από χρόνια, οι δύο δράστες καταδικάστηκαν σε ισόβια και 15 χρόνια κάθειρξης ο καθένας, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για ομαδικό βιασμό και ανθρωποκτονία από πρόθεση χωρίς ελαφρυντικά.

Η μητέρα της, Κούλα Αρμουτίδου έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, με αφορμή τα πέντε χρόνια από τον θάνατό της κόρης της.

«Ελένη μου κοριτσάκι μου μικρό. Σήμερα 28/11/2023 ,συμπληρώνονται 5 χρόνια ,από την άγρια δολοφονία σου. Πέντε χρόνια βασανιστικά και εφιαλτικά. Αυτή η καταραμένη ημερομηνία μου ’δωσε έναν σταυρό βαρύ και ασήκωτο.

Πώς μπορώ να τον σηκώσω; αυτόν τον Σταυρό του Μαρτυρίου; Δεν μπορώ κοριτσάκι μου όμορφο να τον αντέξω όλον αυτόν τον πόνο. Πονάει πολύ η φρικτή δολοφονία σου. Η κάθε μέρα που έρχεται είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Η απώλεια σου, μου έχει ξεσχισει τα σωθικά. Νιώθω ότι μου κατασπάραξαν όλο μου το είναι. Μου τα αρπαξανε όλα, ό,τι είχα μέσα στην ψυχή μου.

Τι είναι; όλο αυτό που περνάω Θεέ και Μάνα… ΠΑΝΑΓΙΑ;;;;ΓΙΑΤΙ;ΓΙΑΤΙ;ΓΙΑΤΊΊΙΙΙΙΙΙΊΙ???».

