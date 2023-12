Αθλητικά

World Taekwondo Grand Prix αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Το ΑΝΤ1+ φέρνει αποκλειστικά το World Taekwondo Grand Prix με 4 Έλληνες αθλητές να διεκδικούν μετάλλια και Ολυμπιακή πρόκριση.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η streaming πλατφόρμα του ΑΝΤ1+ μεταδίδει αποκλειστικά live και on demand, το World Taekwondo Grand Prix Final από το Μάντσεστερ, με τη συμμετοχή 4 Ελλήνων πρωταθλητών, που εκτός από τα μετάλλια διεκδικούν και την πρόκρισή τους για τους Ολυμπιακούς Aγώνες που θα διεξαχθούν το καλοκαίρι στο Παρίσι.

Η κορυφαία αθλητική διοργάνωση World Taekwondo Grand Prix Final θα προβληθεί ζωντανά από το κανάλι Combat Sports του ΑΝΤ1+, τo Σαββατοκύριακο 2 & 3 Δεκεμβρίου, με την χώρα μας να έχει τετραπλή εκπροσώπηση αλλά και την πρώτη γυναικεία συμμετοχή σε παγκόσμιο τελικό Grand Prix. Τα ελληνικά χρώματα θα εκπροσωπήσουν ο Αποστόλης Τεληκωστόγλου (-80kg), ο Διονύσης Ραψομανίκης (-58kg), ο Κωνσταντίνος Χαμαλίδης (-68kg) και η Φαίδρα Καλτέκη (-57kg).

Τεληκωστόγλου και Ραψομανίκης είχαν συμμετάσχει και στον περσινό τελικό των Grand Prix, ενώ η Καλτέκη θα γίνει η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια του Ολυμπιακού Τaekwondo που παίρνει μέρος στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η ζωντανή μετάδοση του προγράμματος του Σαββάτου, από το κανάλι Combat Sports του ΑΝΤ1+, θα αρχίσει στις 21:00, με τις μάχες των μεταλλίων σε 5 κατηγορίες ανδρών και γυναικών, ενώ οι μεταδόσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή στις 17:00 με τους μικρούς και μεγάλους τελικούς σε άλλες τρεις κατηγορίες κιλών και τις απονομές των μεταλλίων.

Έχοντας ήδη εντάξει στο κανάλι Combat Sports κορυφαία events όπως το PFL MMA, BKFC, Power Slap και ZMAK, το ΑΝΤ1+ γίνεται η απόλυτη επιλογή για τα μαχητικά σπορ και συνεχίζει να εμπλουτίζει το περιεχόμενό του με τα μεγαλύτερα παγκόσμια αθλητικά γεγονότα.

